PRF recupera caminhonete roubada em ItatiaiaFoto: Divulgação/ PRF

Publicado 13/09/2024 20:06

Itatiaia - Um homem, de 29 anos, foi preso por dirigir caminhonete roubada na noite desta quinta-feira (12). O caso aconteceu na altura do km 324 da Via Dutra, em Itatiaia (RJ).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe estava realizando uma fiscalização, quando abordou uma caminhonete com placa de Uberaba (MG). O condutor foi questionado sobre o motivo da viagem e informou que havia sido contratado por um conhecido por 500 reais para sair de Campo Grande (MS) e ir ao Rio de Janeiro buscar a caminhonete.

Ao realizarem uma inspeção no veículo, os policiais constaram tratar de um "clone", já que os itens de identificação apresentavam indícios de adulteração. Segundo a PRF, o veículo original estava com um registro de roubo no dia 31 de maio deste ano.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo por adulteração de sinal identificador de veículo e por receptação da caminhonete roubada. A ocorrência foi registrada na delegacia de Itatiaia.