Publicado 18/09/2024 14:25 | Atualizado 18/09/2024 14:26

Itatiaia - Em clima de festa e apoio popular, o candidato à reeleição para a prefeitura de Itatiaia, Irineu Nogueira (MDB), realizou na noite de terça-feira, dia 18, um grande comício na Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre. O evento, marcado pela presença de famílias inteiras e uma forte adesão popular, reforçou o entusiasmo em torno da campanha.

"Que festa linda estamos fazendo hoje na Praça da Emancipação! Fico emocionado em ver tantas pessoas unidas, vestindo a camisa e acreditando na nossa caminhada e no trabalho que estamos realizando em apenas dois anos. Quero muito continuar nosso projeto, e tenho certeza de que Itatiaia não vai andar para trás", declarou Irineu Nogueira ao público presente.

O comício também contou com a participação da vice na chapa, Pastora Berê (NOVO), que destacou a importância de manter a união em prol de um futuro melhor para Itatiaia. "Este é um momento de renovação e de fé. Estamos construindo uma cidade que valoriza o trabalho, a justiça e o cuidado com as pessoas. Nossa missão é continuar avançando juntos, com o compromisso de transformar Itatiaia em um lugar ainda melhor para se viver", afirmou Berê, sendo ovacionada pela multidão.

Também teve destaque no comício a presença do deputado Sérgio Meneghelli, um dos grandes apoiadores de Irineu e premiado como uma liderança política inspiradora. "É uma honra ter o apoio do querido deputado Sérgio Meneghelli, que é uma grande inspiração para mim e para todos que acreditam na força transformadora da política", ressaltou o candidato, destacando a parceria política entre os dois.

Com uma mistura de entusiasmo e emoção, Irineu concluiu a noite com palavras de gratidão: "Hoje foi um dia especial. Só tenho a agradecer a Deus e a cada um de vocês que estão ao meu lado nessa jornada."