Eduardo Guedes prioriza o fortalecimento do comércio local em ItatiaiaFoto: Divulgação

Publicado 17/09/2024 17:11

Itatiaia - Eduardo Guedes, candidato à prefeitura de Itatiaia pelo Solidariedade, conhecido como Dudu, e seu vice, Denilson Sampaio, destacaram o compromisso de desenvolver a economia local por meio de ações inovadoras. Entre as propostas principais, destaca-se a criação da Moeda Social de Itatiaia (R$ ITA), um meio de pagamento exclusivo para ser utilizado nos estabelecimentos comerciais e serviços da região.

Dudu garante que a Moeda R$ ITA será implementada logo nos primeiros meses de governo, com uma injeção direta de cerca de R$ 10 milhões na economia local, através do aumento do Vale Alimentação para os funcionários públicos. "Nosso plano é aumentar o valor do benefício, dobrando-o, e garantir que esses recursos fiquem no município, favorecendo diretamente os comerciantes e prestadores de serviços de Itatiaia", sublinha o candidato Eduardo Guedes.

Outra medida importante será a promoção de Mega Feirões de ponta de estoque, em colaboração com a Associação Comercial, para impulsionar as vendas e ajudar a reduzir o volume de produtos em estoque nas lojas da cidade.

Denilson Sampaio acrescenta que será expandido o atendimento da Sala do Empreendedor para as regiões de Maringá/Maromba e Penedo, ampliando as oportunidades para os empresários locais. A retomada de parcerias com instituições como o Sebrae-RJ e a Age-Rio também está prevista, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de pequenos negócios na cidade.