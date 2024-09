Cachoeira Véu da Noiva com o fluxo normal à esquerda e o último registro no dia 14 de setembro à direita. - Foto: Reprodução/ Rede Social PNI

Cachoeira Véu da Noiva com o fluxo normal à esquerda e o último registro no dia 14 de setembro à direita.Foto: Reprodução/ Rede Social PNI

Itatiaia - O Parque Nacional do Itatiaia (PNI) divulgou nesta segunda-feira (16), os impactos da seca na cachoeira Véu da Noiva. O atrativo fica na parte baixa da reserva e atrai diversos turistas todos os anos, por sua beleza natural.

No entanto, por conta da falta de chuva em toda a região, o cenário, que antes era abundante, se transformou. Nas imagens é possível observar que a quantidade de água diminuiu significativamente em relação ao fluxo normal.

A cachoeira é formada no córrego do Maromba, que deságua no Campo Belo, na altura do Complexo do Maromba. Os relatos sobre a diminuição da água no atrativo são antigos, mas, de acordo com a coordenação do PNI, a situação vem se agravando de forma preocupante.



Ainda por meio das redes sociais, o perfil da reserva divulgou um texto reforçando que a preocupação sobre o meio ambiente demonstrada nestes dias pela sociedade se transforme em consciência ambiental e políticas públicas que deem respostas a degradação que acompanhamos no mundo inteiro.