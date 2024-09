Publicado 18/09/2024 14:38

Itatiaia - A direção do Parque Nacional do Itatiaia (PNI) divulgou nesta quarta-feira (18), uma nova trilha de acesso à cachoeira do Escorrega e à cachoeira dos Macacos em Maromba, Itatiaia (RJ). As duas atrações, que ficam no Rio Preto, são a porta de entrada para o Parque Nacional do Itatiaia.



Ainda segundo o PNI, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade está realizando um grande esforço para melhorar a estrutura de visitação na região. Com a reforma, as novas trilhas proporcionarão mais conforto aos visitantes e terão um impacto menor na natureza local.

"Mais um trabalho muito bacana da nossa equipe de trilhas capitaneada pelo Pheterson que descreve pra nós o que foi feito na trilha." escreveu a direção do parque em um post de rede social.



O acesso às cachoeiras do Escorrega e dos Macacos é gratuito. O Parque Nacional do Itatiaia foi fundado em 1937, foi o primeiro do Brasil e é cercado por belezas naturais que atraem turistas e moradores todos os anos.