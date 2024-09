Publicado 23/09/2024 20:48

Itatiaia - O Parque Nacional do Itatiaia (PNI) está fazendo uma pesquisa para que os moradores possam escolher qual a "pegada" que vai representar a unidade na Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade (Rede Trilhas).

A Rede Trilhas é uma iniciativa dos Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo para criar uma rede interligada de trilhas e caminhos de longa distância, além de incentivar o ecoturismo e a preservação da natureza. A designer Paula Dalberto criou três opções de pegadas de forma voluntária, e o público poderá votar em sua preferida por meio de um formulário online disponível até o fim do período de consulta.

O projeto promove também a conscientização ambiental e o desenvolvimento sustentável nas localidades onde as trilhas estão inseridas. Essas pegadas têm como propósito representar a essência da região.