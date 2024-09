Dudu realiza caminhada no bairro Vila Paraíso, em Itatiaia - Foto: Divulgação

Dudu realiza caminhada no bairro Vila Paraíso, em Itatiaia Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2024 20:02

Itatiaia - Na sexta-feira (20), Eduardo Guedes, Dudu, candidato a prefeito de Itatiaia pelo partido Solidariedade, fez uma caminhada no bairro Vila Paraíso, em Itatiaia (RJ).

Acompanhado de seu candidato a vice, Denilson Sampaio (União Brasil), e membros da Coligação Juntos pra Recomeçar, Dudu compartilhou suas propostas e relembrou as conquistas do seu primeiro mandato, como a pavimentação de todo o bairro e a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED.



Entre os projetos futuros, Dudu destacou a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde, moderna e em conformidade com as normas do Ministério da Saúde. “Cuidar da saúde da nossa população é prioridade, e essa nova unidade será um grande passo nessa direção”, ressaltou ele.



Outro ponto abordado foi a construção de uma quadra poliesportiva coberta, que abrirá espaço para a prática de esportes por crianças e jovens do bairro. Dudu também planeja criar uma nova área de lazer na Vila Paraíso, um local que permita o desenvolvimento criativo e momentos de diversão, nos moldes das áreas de lazer já entregues durante seu primeiro mandato.



Além disso, todos os bairros de Itatiaia serão beneficiados com a instalação de câmeras de monitoramento, promovendo maior segurança. Eduardo Guedes reforçou que seu plano de governo inclui melhorias para cada bairro da cidade, e que a participação da comunidade será essencial: “Queremos um governo participativo, onde juntos construiremos uma cidade mais justa e com mais qualidade de vida para todos”, concluiu.