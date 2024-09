Ônibus bate em traseira de caminhão e deixa 17 feridos - Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 27/09/2024 19:38

Itatiaia - Um ônibus se envolveu em um acidente com um caminhão na madrugada desta sexta-feira (27), em Itatiaia (RJ). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu na altura do km 326, na pista sentido São Paulo.

Ainda segundo a PRF, o ônibus saiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo. Mas, próximo a Itatiaia, colidiu com a parte traseira de um caminhão que transportava cimento. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O veículo transportava 39 passageiros. Dois ficaram gravemente feridos, cinco tiveram ferimentos moderados e 10 sofreram ferimentos leves. Os restantes passageiros não se feriram e foram liberados no local.



Equipes de resgate da CCR RioSP, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para socorrer as vítimas, que foram encaminhadas para hospitais nas cidades de Itatiaia e Resende (RJ), que fica nas proximidades.



Durante o atendimento aos feridos, houve um congestionamento de aproximadamente 2 km, mas por volta das 6h o tráfego voltou ao normal.