Publicado 27/09/2024 20:29

Itatiaia - A Feira Literária de Itatiaia (FLIT) teve início nesta quinta-feira (26) na cidade. O evento, que se estende até sábado (28), acontece na Praça da Emancipação e é aberto a toda a comunidade.

Com o tema "Entre Páginas e Montanhas", a feira homenageia várias figuras icônicas, como o cartunista e cineasta Walt Disney, os artistas plásticos Ricardo Ferrari e Luciano Martins, as escritoras Carolina de Jesus e Ruth Rocha, além do grupo musical Jota Quest e o artista local Pedro Ferreira.



A FLIT reúne estudantes de diversas escolas do município, de todas as idades, que desenvolveram projetos sobre os artistas homenageados. Além disso, o evento conta com a participação de educadores, escritores, ilustradores e entusiastas da literatura, todos engajados em ações que promovem a leitura e a formação de novos leitores.



A escolha dos homenageados foi realizada pelo Departamento de Educação Básica em parceria com o Espaço das Artes. O objetivo do projeto é divulgar diversas expressões culturais por meio de atividades desenvolvidas nas escolas, desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos, aproximando os alunos de figuras importantes da cultura brasileira e internacional, conhecendo suas obras e trajetórias.



A programação do evento inclui um espaço inclusivo, oficinas de Libras, exposições de trabalhos escolares e a presença de escritores. Na manhã de quinta-feira, às 9h, foi exibido um vídeo sobre o Itatiart, um projeto promovido pela Secretaria de Educação que incentiva os alunos a refletirem sobre a pesquisa e as artes produzidas localmente, nacionalmente e nas redondezas.



Nesta sexta-feira (27), a programação foi voltada para os alunos da Educação Infantil. Já no sábado (28), além de outras apresentações escolares, o Grupo de Robótica NINE TAILS, do Colégio SESI, fará uma demonstração.



A Secretária de Educação, Márcia Sabadini, destacou que a programação foi pensada para incentivar os alunos à leitura. "Essa ação reforça a importância da leitura na formação integral dos nossos estudantes. A literatura amplia o conhecimento e contribui para o desenvolvimento de várias formas de expressão. A Secretaria de Educação acredita que é essencial promover atividades que estimulem os alunos a refletirem sobre as artes produzidas no município e no país", concluiu.