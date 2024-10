PM apreende drogas dentro de mochila de jovem em Itatiaia - Foto: Divulgação/ PM

Publicado 02/10/2024 20:54

Itatiaia - Um jovem, de 23 anos, foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (2), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na Estrada de Maromba, na entrada da Vila de Maromba, na região de Visconde de Mauá.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento quando recebeu uma denúncia de um homem que informou ter sido ameaçado por 4 suspeitos armados, que se intitularam integrantes da facção criminosa do Comando Vermelho.

Ainda segundo a denúncia, os homens efetuaram um roubo na casa da vítima, levando seu aparelho celular. Os agentes foram até o endereço para entender a dinâmica do crime, quando avistaram uma pessoa com as características dos suspeitos passadas pela vítima.

Ao perceber a aproximação da polícia, o jovem tentou fugir com uma mochila em mãos, mas foi detido pelos militares que deram ordem de parada. Depois da revista pessoal foi encontrado R$ 30 e um tablete de erva seca picada. Dentro da mochila a PM apreendeu 83 pinos contendo pó branco e outro tablete de erva seca picada.

A vítima, o suspeito e todo material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Itatiaia. Foi feito registro do roubo e o proprietário da casa liberado. O jovem foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas.