Carreata de Dudu lota as ruas de Itatiaia com mais de mil e duzentos veículos Foto: Divulgação

Publicado 30/09/2024 18:29

Itatiaia - Candidato a prefeito de Itatiaia, Dudu (Solidariedade), realizou uma carreata neste sábado (28). Com mais de 1.200 veículos, a carreata percorreu as ruas da cidade, saindo da Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre, em direção ao centro.

O evento reuniu diversas famílias de Itatiaia, amigos e apoiadores, que se uniram em um clima de entusiasmo e esperança por um futuro mais próspero para o município. Visivelmente emocionado com a grande participação popular, Dudu refletiu sobre o momento.

"Hoje vimos a verdadeira força do povo de Itatiaia. É emocionante ver tantas famílias unidas por um sonho comum. Sou imensamente grato a todos que estiveram presentes neste momento marcante da nossa campanha. Estamos preparados para recomeçar, devolver Itatiaia aos seus moradores e construir uma cidade mais justa e próspera. A vitória é do povo, dos filhos dessa terra maravilhosa que é Itatiaia! Juntos, faremos história e transformaremos nossa cidade em um lugar onde todos possam ter uma excelente qualidade de vida," declarou Dudu.