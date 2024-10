Publicado 01/10/2024 19:13

Itatiaia - Nos últimos dias da corrida eleitoral, o candidato à prefeitura de Itatiaia, Eduardo Guedes, Dudu (Solidariedade), tem reforçado o sua campanha na cidade. Nesta segunda-feira (30), durante uma caminhada pelo bairro Jardim Itatiaia, Dudu teve a oportunidade de conversar diretamente com os moradores.

Na terça-feira (1), será realizado um comício em Penedo, na região do Formigueiro, onde Dudu estará acompanhado pelo seu candidato a vice-prefeito, Denilson Sampaio (União Brasil), e pelos vereadores da Coligação Juntos pra Recomeçar.

Na quarta-feira (2), Dudu retornará a Penedo para realizar uma caminhada no Vale do Ermitão, às 16h30. Já na quinta-feira (3), às 19h, o último comício da campanha acontecerá no Centro, em frente ao Cesta de Minas. As atividades prosseguem na sexta-feira (4), com uma caminhada pelo bairro Jardim Manchete, às 9h. O encerramento da campanha será no sábado (5), com uma nova caminhada no Centro de Itatiaia.

"Estamos prontos para recomeçar. Chegou a hora de devolver Itatiaia aos itatiaienses. Somos filhos desta terra e vamos transformá-la em um exemplo para todos. A recepção calorosa que estamos recebendo nos bairros é motivo de gratidão, e valorizo cada palavra de apoio. Continuaremos juntos" – afirmou Dudu.