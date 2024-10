Publicado 03/10/2024 16:39

Itatiaia - A direção do Parque Nacional do Itatiaia (PNI), divulgou uma nota sobre a escolha da pegada para o concurso Rede Trilhas. Ao todo, 375 votos foram computados na enquete. No entanto, em função de alguns questionamentos, a reserva emitiu um recado com outras informações.

Segundo o recado do PNI, a adoção de uma identidade visual para as trilhas do parque com a rede brasileira de trilhas é uma demanda institucional e segue as orientações do Manual de Sinalização de Trilhas. Além disso, como o parque já possui um sistema de sinalização implementado, as pegadas serão utilizadas apenas complementarmente em material de divulgação e com a instalação de plaquetas de forma limitada nas entradas e pontos estratégicos das trilhas do PNI, sem interferência com a sinalização da Trilha Transmantiqueira.

"Notamos que algumas pessoas estranharam as propostas de pegada que trazem o sapinho flamenguinho. A equipe do PNI considerou importante a presença do sapinho na logo por já ser uma marca consolidada do parque. No entanto, tendo em vista diversas manifestações contrárias, entendemos que é importante acolher essas opiniões. Estamos avaliando novas alternativas sem o uso do sapinho." esclareceu a direção do Parque.

A pegada escolhida será a mais votada entre as três propostas já apresentadas e será feita uma segunda rodada de consulta com outras propostas que não tenham referência ao sapinho ou que tenham uma referência diferente da espécie.