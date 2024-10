Publicado 03/10/2024 13:35

Itatiaia - A Secretaria de Saúde de Itatiaia (RJ) anunciou que as obras para a nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192 estão em fase final, com previsão de conclusão em cerca de 15 dias.

A base está sendo construída ao lado da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em Penedo, e atualmente, estão sendo finalizados os preparativos para instalar uma cobertura metálica que abrigará a ambulância. A nova estrutura contará com 62 m² de área construída, incluindo dormitório, escritório, cozinha e casa de banho. O local funcionará 24 horas por dia, com uma viatura pronta para atender os moradores de Itatiaia, especialmente em emergências pré-hospitalares na região de Penedo e áreas próximas.

Além dessas obras, Guilherme Amaral, secretário de saúde, destacou que as reformas na ESF de Penedo estão em andamento. Foram realizadas melhorias, como a troca de portas, ampliação da área administrativa, ajustes nos consultórios e expansão da sala de vacinação, onde já foi instalada uma nova câmara fria. Restam apenas alguns detalhes de pintura interna e externa para finalizar o projeto.



Ele também informou sobre a conclusão das reformas na ESF Marechal Jardim, onde houve pintura das áreas internas e externas, reparos no telhado, substituição de portas e fechamento de uma área externa. Na Unidade 24 horas de Penedo, foi realizada uma revisão elétrica, instalação de luzes de emergência e pintura interna, além de melhorias nos drenos de ar condicionado. Agora, a equipe trabalha na pintura externa. Por fim, a Unidade de Saúde da Vila Esperança também passou por obras, com melhorias na acessibilidade, pintura, instalação de divisórias e ajustes elétricos.