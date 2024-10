Publicado 04/10/2024 18:53

Itatiaia - Nesta sexta-feira (4), a Secretaria de Saúde de Itatiaia deu continuidade na Campanha Outubro Rosa, focada na conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Este ano, o tema da campanha do Ministério da Saúde é “Mulher: seu corpo, sua vida”.

Nessa ação, o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros organizou um Mutirão de Ultrassonografias de Mama e Axila. De acordo com Daniel Passeri, superintendente do hospital, foram realizadas 60 ultrassonografias de mama e axila na manhã do mutirão.

Ainda segundo Passarei, nas semanas seguintes, mais exames já foram agendados. No dia 10 de outubro, estão previstas outras 30 ultrassonografias, seguidas por mais 30 no dia 17, totalizando 120 exames no período.



O Secretário de Saúde do município, Guilherme Amaral, anunciou que o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros foi equipado com 20 novos Desfibriladores Externos Automáticos (DEA). Esse equipamento é fundamental em situações de emergência, aplicando uma corrente elétrica no coração de pacientes que sofreram parada cardíaca, além de ser utilizado para tratar arritmias, fibrilação atrial ou ventricular, e taquicardia.