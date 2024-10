Publicado 28/10/2024 19:02

Itatiaia - Um ônibus foi alvo de disparos de arma de fogo por volta das 18h30 de ontem (27), em Itatiaia (RJ). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência foi na altura do km 325 da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. O responsável pelo disparo não foi identificado.

No local, a equipe da PRF verificou que o tiro partiu do lado de fora do veículo, que fazia o trajeto entre Cabo Frio (RJ) e São Paulo. O projétil atravessou o vidro de uma janela lateral esquerda, sem atingir diretamente nenhum passageiro. Contudo, estilhaços de vidro projetados para o interior do veículo acabaram ferindo levemente uma passageira sentada próxima à janela atingida.

A passageira recebeu cuidados da equipa médica da CCR RioSP e foi liberada no próprio local. A PRF não conseguiu localizar o projétil, o que impossibilitou a identificação do calibre e do tipo de arma utilizada.

O caso foi encaminhado à 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia para registro oficial e início das investigações.