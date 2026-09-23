As partes foram conduzidas para a 99ª Delegacia de Polícia, em ItatiaiaFoto: Divulgação
Homem é preso suspeito de manter mãe em cárcere privado em Penedo, Itatiaia
Vítima estava trancada em casa e relatou ameaças do filho; PM só teve acesso ao imóvel após suspeito entregar a chave da residência
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Ação apreende mais de 500 kg de maconha e resulta em tiroteio na Via Dutra, em Itatiaia
Caminhão fugiu de fiscalização e foi acompanhado por veículo cujos ocupantes atiraram contra agentes; um suspeito foi preso e outro é procurado
AXIA Energia testa robôs subaquáticos em usina de Funil para ampliar segurança e monitoramento de estruturas
Tecnologia será utilizada em inspeções remotas de barragens e equipamentos submersos, reduzindo riscos para trabalhadores e aumentando a eficiência operacional
Câmara de Itatiaia instaura Comissão Processante para apurar uso de trator adquirido por convênio federal
Durante a fiscalização parlamentar, não teriam sido apresentados documentos administrativos que justificassem formalmente a presença do equipamento em outro município
Itatiaia recebe 3ª edição do programa 'RJ para Todos' nesta terça-feira, dia 19
Parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura oferece serviços gratuitos como emissão de documentos, balcão de empregos e atendimentos sociais no Centro da cidade
Itatiaia terá show gratuito com Wagner José e seu Bando
O show vai acontecer na Praça da Maromba no próxima dia 24, sábado
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