As partes foram conduzidas para a 99ª Delegacia de Polícia, em Itatiaia - Foto: Divulgação

As partes foram conduzidas para a 99ª Delegacia de Polícia, em ItatiaiaFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2026 16:35

Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (22), em Penedo, distrito de Itatiaia , suspeito de manter a própria mãe em cárcere privado e ameaçá-la no contexto de violência doméstica e familiar. O caso chamou atenção pela dinâmica da ocorrência, que começou com um registro inicial diferente do que de fato havia acontecido dentro da residência.

Segundo o registro policial, policiais do Programa Policiamento Comunitário (PPC) de Penedo, do 37º Batalhão de Polícia Militar, foram acionados pela Central de Operações por volta das 3h30 da madrugada para verificar uma ocorrência que, a princípio, havia sido classificada como lesão corporal contra uma mulher. Diante da gravidade da informação inicial, uma equipe se deslocou imediatamente até um imóvel localizado na Rua Arlindo Manoel de Lima, no bairro Penedo.

Ao chegarem ao local, os policiais fizeram o primeiro contato com o suspeito, que relatou aos agentes ter discutido com a própria mãe pouco antes da chegada da equipe. No entanto, ao conversarem separadamente com a vítima, os policiais perceberam que a situação era mais grave do que uma simples discussão familiar. A mulher informou aos agentes que estava trancada dentro da residência e que havia sido impedida pelo próprio filho de deixar o imóvel, configurando, segundo a Polícia Militar, uma situação de cárcere privado.

Diante do relato da vítima, os policiais solicitaram ao suspeito que entregasse a chave da residência, para que fosse possível ter acesso ao imóvel e confirmar a situação relatada pela mulher. O homem, então, entregou o objeto à equipe policial, o que permitiu aos agentes ingressarem na casa e constatarem de perto a situação vivida pela vítima.

Já dentro do imóvel, em conversa reservada com os policiais, a mulher relatou ainda que vinha sendo constantemente ameaçada pelo próprio filho, o que reforçou aos agentes a gravidade do quadro de violência doméstica enfrentado por ela dentro de casa. As informações prestadas pela vítima foram fundamentais para a tomada de decisão da equipe policial em relação à prisão do suspeito.

Diante dos relatos e das evidências levantadas no local, o suspeito recebeu voz de prisão por parte dos policiais militares e foi conduzido até a 99ª Delegacia de Polícia, em Itatiaia, unidade responsável por formalizar a ocorrência. Após a análise do caso pela autoridade policial competente, foi decidido que o homem permaneceria preso, à disposição da Justiça.

A ocorrência foi oficialmente registrada com base nos artigos 148 e 147 do Código Penal, que tratam, respectivamente, dos crimes de cárcere privado e de ameaça, ambos enquadrados no contexto da Lei Maria da Penha, por se tratar de um caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, já que a vítima é mãe do agressor.

Segundo a Polícia Militar, toda a ação, desde o acionamento inicial da equipe até a condução do suspeito à delegacia, foi encerrada por volta das 5h40 da manhã, após cerca de duas horas de atendimento à ocorrência. Não conseguimos resposta da defesa dos suspeito.