Unidade recebeu 729 inscritos para diversos cursos - Divulgação

Publicado 02/02/2024 19:32 | Atualizado 02/02/2024 21:51

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) divulgou nesta sexta-feira (02/02) a listagem dos sorteados para os cursos de qualificação profissional. O resultado pode ser conferido no link da instituição

Em Japeri 729 pessoas se inscreveram para os cursos de Cabeleireiro (47 inscritos), Maquiador (59), Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (70), Inglês Iniciante (136), Assistente Administrativo (196), Operador de Computador (137), e Designer de Sobrancelhas (84).

Os sorteados poderão efetuar as matrículas no período de 6 a 9 de fevereiro e também nos dias 19 e 20 deste mês. O próprio candidato deverá comparecer ao local de matrícula e apresentar comprovação dos pré-requisitos mínimos exigidos para o curso escolhido. Os menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal. Os documentos necessários são: Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone) e Comprovante de escolaridade compatível com o pré-requisito do curso pretendido, além de Curso de qualificação ou comprovante de experiência profissional na área, exigidos como pré-requisito do curso, caso haja.

Quem não comparecer na data perde a condição de sorteado. O edital também prevê um período de matrícula para aproveitamento de vagas, caso haja, nos dias 22 e 23 de fevereiro. As aulas começam no dia 26 deste mês.