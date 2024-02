Concursos aconteceram em outubro de 2023 para mais de 400 vagas - Divulgação/Prefeitura

Publicado 02/02/2024 21:39

A Prefeitura de Japeri divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira (02/02) a convocação de todos os aprovados nos concursos da Educação e do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, correspondentes aos editais 01/23 e 02/23. São mais de 400 vagas.

O aprovado deve se apresentar a partir de segunda-feira(05/02) na Escola Municipal Ary Schiavo, localizada na Praça Manoel Muniz, 53, Centro de Japeri, munido dos documentos exigidos no edital ao qual se candidatou e ainda apresentar os exames de saúde constantes no Diário Oficial de convocação. Só serão aceitos exames realizados no prazo de três meses. A documentação exigida está no Diário Oficial, que pode ser consultado no link do Diário Oficial