Publicado 11/02/2025 16:29

O bairro Mucajá, em Japeri, receberá uma nova unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que atenderá diretamente 750 famílias da região central da cidade. O objetivo da nova unidade é oferecer um ponto de apoio acessível para famílias em situação de vulnerabilidade, fornecendo serviços essenciais, encaminhamentos para benefícios sociais e ações comunitárias, fortalecendo a rede de proteção social e promovendo a melhoria da qualidade de vida.

O terreno para a construção do novo CRAS está localizado na Avenida Tancredo Neves, ao lado da Faetec. Na quarta-feira (05/02) foi realizada a sondagem do solo para avaliar e preparar o terreno para o projeto, executado pela Prefeitura Municipal de Japeri, por meio da Secretaria de Urbanismo.

A estrutura contará com recepção, salas de atendimento individual e coletivo, banheiros acessíveis, estacionamento, jardim, almoxarifado e outras áreas administrativas.

Segundo o arquiteto João Paulo Miranda, da Sempec, o novo CRAS terá mais de 250 metros quadrados e será possível graças a uma emenda do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O secretário de Assistência Social, Walter Trajano, destacou a relevância do CRAS para a cidade e enfatizou os esforços da atual gestão para melhorar os equipamentos que atendem a população. Ele também mencionou que mais unidades do CRAS serão construídas pela cidade. "O Cras é um dos equipamentos mais importantes para que se possa efetivar a política da Assistência Social. Além deste, serão construídas outras unidades pela cidade, visando garantir acesso aos direitos sociais das famílias que estão em situação de vulnerabilidade social", disse. Ele ainda ressaltou que os investimentos visam ampliar a capacidade de atendimento no município.

“Além do CRAS de Mucajá que vai beneficiar 750 famílias, a emenda do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome vai permitir a construção de outros dois equipamentos do mesmo tipo em Nova Belém de Delamare. Temos ido constantemente à Brasília em busca de mais recursos”, completou a secretária enfatizou de Projetos Especiais e Captação de Recursos, Andreia Brito.