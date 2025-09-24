Japeri inaugurou Polo de Estomia no Cemes de Engenheiro PedreiraDivulgação
Japeri inaugura Polo de Estomia no Cemes de Engenheiro Pedreira
O novo equipamento encurta distâncias entre acesso, cuidado e entrega de insumos
Residencial do Minha Casa, Minha Vida ganha forma no bairro Mucajá
Parceria entre Governo Federal e Prefeitura de Japeri transforma sonho da casa própria em realidade
Entrevistadores sociais iniciam visitas domiciliares em Japeri
Profissionais da Secretaria de Assistência Social já estão nos bairros para aproximar o SUAS da população
Rio Sarandi recebeu ação do Limpa Rio
Equipes retiram resíduos e alertam população sobre o descarte correto do lixo
Educação em Japeri ganha reforço com nova escola no bairro Mucajá
Unidade vai atender 500 alunos do ensino fundamental com estrutura moderna e acessível
Japeri fortalece políticas culturais com eleição de novos representantes
Processo democrático envolveu artistas, coletivos e sociedade civil em fóruns, debates e posse
