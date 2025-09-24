Japeri inaugurou Polo de Estomia no Cemes de Engenheiro Pedreira - Divulgação

Japeri inaugurou Polo de Estomia no Cemes de Engenheiro PedreiraDivulgação

Publicado 24/09/2025 18:00

Japeri - A saúde pública de Japeri vive um novo capítulo com a inauguração do Polo de Estomia, implantado no Centro Municipal de Especialidades (Cemes), em Engenheiro Pedreira. O equipamento de saúde representa um avanço significativo para a população estomizada do município e da região, oferecendo atendimento especializado, insumos e orientações de autocuidado sem a necessidade de longos deslocamentos.

A iniciativa, articulada pelas subsecretarias de Atenção Especializada à Saúde e Atenção Básica, com apoio do setor de Educação Permanente, é fruto de uma pactuação iniciada em 2021 com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), que envolveu reuniões técnicas, visitas ao território e articulação estratégica entre o Estado e o município.

Na cerimônia de inauguração, a prefeita Dra. Fernanda Ontiveros ressaltou a importância de aproximar o acesso ao cuidado e destacou o papel das parcerias para tornar o projeto possível.

“A criação deste polo é um marco para nossa rede de saúde. Vamos cuidar das pessoas com carinho e eficiência. Nosso compromisso é sempre colocar o povo no centro da atenção e do cuidado”, afirmou.

A prefeita esteve acompanhada do secretário municipal de Saúde, Dr. Roberto Pontes; para quem a escolha de Japeri como sede do polo foi estratégia de regionalidade e respeito às condicionalidades que beneficiará também municípios vizinhos como Paracambi, Queimados e Seropédica, que ainda não contam com esse tipo de serviço.

