Alunos de Japeri vivenciam experiências ambientais na APA Pedra Lisa - Divulgação

Alunos de Japeri vivenciam experiências ambientais na APA Pedra Lisa Divulgação

Publicado 24/09/2025 18:06

Japeri – Alunos da E.M Pastor Tasso e E.M Pedra Lisa tiveram um dia de aprendizado e contato direto com a natureza durante o projeto “Explorando Saberes’’, realizado na Área de Proteção Ambiental (APA) Pedra Lisa com os. A iniciativa promoveu oficinas educativas, dinâmicas e experiências práticas que aproximaram as crianças da realidade ambiental do município. A ação fez parte da Semana da Árvore e do evento “Dia da Limpeza Mundial”, em parceria com a Transpetro.

Os alunos tiveram a oportunidade de aprender sobre a importância da preservação ambiental por meio de ações como projeto Sementeca, análise de água, oficinas de pintura com tinta sustentável e atividades sobre biodiversidade. Um dos pontos altos foi a apresentação de conservação de animais em meio úmido, que despertou curiosidade e encantamento.

Arthur Pereira, de 9 anos, compartilhou sua empolgação: “Gostei muito de ver a cobra e aranha. Nunca tinha visto de perto, achei muito legal’’. Já Isabela da Rocha, também de 9 anos e guardiã ambiental, destacou: “Eu gosto muito de participar do projeto. O que eu mais acho divertido é quando a gente sai para passear e conhecer a natureza’’, contou

A coordenadora do projeto Monitora Rios, Jaqueline Kalaoum, ressaltou a importância da iniciativa: “Nosso objetivo é despertar a consciência ambiental desde cedo, mostrando às crianças que elas são protagonistas na preservação dos rios e da biodiversidade’’, disse.

A ação também faz parte do Projeto Monitora Rios, realizado pela ONG Onda Verde, com patrocínio da Águas do Rio e pelo laboratório Oceanus, com o apoio da Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADES) e da secretaria Municipal de Educação (SEMED).

