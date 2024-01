Parque Infantil em Porciúncula-RJ - Foto Rafaela Cassiano Secretaria das Cidades

Publicado 20/01/2024 13:24 | Atualizado 20/01/2024 13:26

Laje de Muriaé/ Porciúncula



Os dois municípios receberam obras cujo valor atingem investimentos de quase 14 milhões de reais, feitas pela Secretaria de Estado das Cidades em parceria com as prefeituras locais.



Em Porciúncula, pavimentação, reforma de 13 ruas , além das praças dos bairros Santo Antônio e José Evangelista, com implantação de parquinho, nova iluminação e urbanização, estão chegando ao final.



Em Laje do Muriaé está praticamente pronto o asfaltamento das estradas de acesso às localidades de Córrego Fundo e Vai e Volta, com aproximadamente 11 quilômetros de pavimentação, somadas as duas vias.



Opinião

O Secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, comentou: " O Noroeste fluminense é uma região estratégica do nosso estado. E a determinação do governador Cláudio Castro é demandar todos os esforços para desenvolver os municípios da área".