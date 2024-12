III Mostra Pedagógica da Educação Infantil - Foto: Divulgação

Publicado 11/12/2024 09:18

Levy Gasparian - A Prefeiturade Comendador Levy Gasparian, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou no último sábado (7), nas dependências da Escola Municipal São João Batista, a III Mostra da Educação Infantil, que contou com a participação de todos os alunos da Educação Infantil, seus familiares, comunidade e equipe escolar.

A Mostra Pedagógica tem como objetivo criar condições para que os alunos da Educação Infantil expandam seus conhecimentos através das experiências e pesquisas. Nesse sentido, professores e alunos tornam-se pesquisadores e construtores de sua própria prática.



De acordo com a Coordenadora Daniele Alma, os projetos dão um sentido novo ao ensino, tendo em vista a resolução de problemas, proporcionando ao educando a construção de sua identidade e autonomia. Os temas abordados na terceira edição do evento foram diversificados, sendo estes: E.M. Salathiel Machado da Fonseca: O Lixo – separar, reciclar e reutilizar; E. M. Nossa Senhora de Monte Serrat – Identidade; E. M. Maria Serrat Soares – Brinquedos e Brincadeiras; E. M. São João Batista – Alimentação Saudável; E. M. Irene Ney Leite – O Aniversário do Senhor Alfabeto e Ciep Padre Joaquim Chaves Figueiredo – As Emoções.



A Mostra Pedagógica da Educação Infantil integra o eixo Formação Ativa do projeto LEevy Gasparian – Uma Cidade Educadora, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação e visa garantir mais sucesso e qualidade ao ensino, fortalecendo o compromisso do Prefeito Claudio Mannarino, para com a máxima qualidade na área, reconhecendo a educação como ferramenta de transformação social, ampliando as oportunidades e potencializando o ensino.