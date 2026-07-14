Caminhão foi apreendido em Levy Gasparian - Foto: Divulgação/Secretaria de Fazenda

Caminhão foi apreendido em Levy GasparianFoto: Divulgação/Secretaria de Fazenda

Publicado 14/07/2026 12:41

Levy Gasparian - Um caminhão que transportava 15 mil litros de óleo diesel, avaliados em R$ 93 mil, foi apreendido na Barreira Fiscal de Levy Gasparian nesta segunda-feira (13). A ação foi realizada pela Receita Estadual com a Operação Foco.

Segundo a Secretaria de Fazenda, o veículo estava com o manifesto de documentos fiscais encerrando, indicando uma operação que não condizia com a que estava sendo realizada. Além disso, a nota fiscal informava que a carga seria levada até Juiz de Fora, mas o verdadeira destino era Três Rios.

O auto de infração aplicado foi de R$ 76 mil.



