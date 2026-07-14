Caminhão foi apreendido em Levy GasparianFoto: Divulgação/Secretaria de Fazenda
Caminhão com 15 mil litros de óleo diesel é apreendido em Levy Gasparian
Carga estava avaliada em R$ 93 mil
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Carga com 30 mil maços de cigarro é apreendida em Levy Gasparian
Carga avaliada em R$ 225 mil apresentava irregularidades na documentação fiscal e recebeu mais de R$ 230 mil em multas
Receita Estadual apreende 62 mil litros de diesel e quase 7 toneladas de sabão em pó em Levy Gasparian
Cargas apresentavam irregularidades fiscais e nos lacres de segurança; multas aplicadas às transportadoras ultrapassam R$ 1 milhão
MPRJ ajuíza ação para que Plano Diretor de Comendador Levy Gasparian seja elaborado
Município é apontado como área de alta suscetibilidade a desastres naturais e, segundo o MPRJ, não apresentou documentação nem respondeu a ofícios sobre a elaboração dos instrumentos de planejamento urbano
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