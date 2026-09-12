Drogas apreendidas pela Polícia Militar - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas apreendidas pela Polícia MilitarFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 12/09/2026 11:58

A Polícia Militar apreendeu mais de mil porções de entorpecentes nesta sexta-feira (11) em Levy Gasparian . As drogas foram encontradas enterradas no Conjunto Habitacional Fonseca Almeida.

A ação foi realizada após trocas de informações sobre o local utilizado por integrantes de uma facção criminosa para ocultar as drogas. Em seguida, agentes foram até a Rua Almir Teixeira Santos e realizaram uma varredura, encontrando o material.

Foram apreendidas 596 buchas de maconha, 421 pinos de cocaína e 68 pedras de crack. A apreensão gerou um prejuízo estimado em R$ 30 mil ao tráfico de drogas.



Todo o material recolhido foi encaminhado à 108ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.