Drogas apreendidas pela Polícia MilitarFoto: Divulgação/38º BPM
Todo o material recolhido foi encaminhado à 108ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.
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Drogas apreendidas pela Polícia MilitarFoto: Divulgação/38º BPM
PM apreende R$ 30 mil em drogas em Levy Gasparian
Carga com mais de mil porções de entorpecentes foi encontrada enterrada no Conjunto Habitacional Fonseca Almeida
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