Publicado 02/01/2023 19:56 | Atualizado 02/01/2023 21:03

Macaé - Com 12 minutos de fogos de artifícios vindos das balsas nas praias dos Cavaleiros e da Barra, Macaé celebrou a chegada de 2023 com sorrisos, música e muita animação em um Réveillon preparado pela prefeitura para toda a família. Na Praia dos Cavaleiros, onde cerca de 40 mil pessoas brindaram a virada do ano, o cantor, músico e compositor Zé Ramalho foi a atração principal, além do DJ Felipe Tanus e a Banda Hits.



Na Praia da Barra foi a vez do grupo de samba Vou pro Sereno felicitar o ano novo, antecedido pela artista Sarah Freitas. Na região serrana, a comemoração foi no CriaSana, com Patrícia Britto, a partir das 21h, seguida da banda Hulle Records.

Réveillon na Praia dos Cavaleiros com shows de Zé Ramalho e Banda Hits. Macaé/RJ Divulgação/Rui Porto Filho



O prefeito Welberth Rezende destacou a movimentação na economia da cidade, nos setores de turismo e serviços, aliada ao entretenimento gratuito para a população que o Réveillon deste ano proporciona. “A geração de trabalho, a ocupação de hotéis e restaurantes e a forte participação de atividades relacionadas à programação de final de ano injetam fôlego e impulsionam diversas áreas na economia”, observou.



A comerciante Rosângela Castro, de 32 anos, assistiu ao show de efeito pirotécnico em uma tenda montada na Praia dos Cavaleiros com amigos. “Trouxemos uva, romã e toda a energia positiva para o ano que começa, o espetáculo montado pela Prefeitura de Macaé combina com a nova iluminação da orla dos Cavaleiros”, mencionou, acrescentando que o que mais gostou nos fogos de artifícios foi o efeito visual arredondado das luzes vermelhas e azuis. O prefeito Welberth Rezende destacou a movimentação na economia da cidade, nos setores de turismo e serviços, aliada ao entretenimento gratuito para a população que o Réveillon deste ano proporciona. “A geração de trabalho, a ocupação de hotéis e restaurantes e a forte participação de atividades relacionadas à programação de final de ano injetam fôlego e impulsionam diversas áreas na economia”, observou.A comerciante Rosângela Castro, de 32 anos, assistiu ao show de efeito pirotécnico em uma tenda montada na Praia dos Cavaleiros com amigos. “Trouxemos uva, romã e toda a energia positiva para o ano que começa, o espetáculo montado pela Prefeitura de Macaé combina com a nova iluminação da orla dos Cavaleiros”, mencionou, acrescentando que o que mais gostou nos fogos de artifícios foi o efeito visual arredondado das luzes vermelhas e azuis.

Réveillon na Praia dos Cavaleiros com shows de Zé Ramalho e Banda Hits. Macaé/RJ Divulgação/Rui Porto Filho



MÚSICA - Zé Ramalho, de 73 anos e que em uma rede social se autodenomina “ateu psicodélico”, atraiu famílias inteiras e grupos de amigos em um show que mostrou seus principais sucessos como “Admirável Gado Novo” e “Sinônimos”. “Foi uma ótima ideia trazer um cantor com uma história musical tão rica e um dos momentos que mais gostei foi a música ‘Entre a Serpente e a Estrela’”, disse o empreendedor Otávio Soares, de 39 anos.



Sob aplausos do público, na apresentação do seu show de hits, o cantor agradeceu a organização do Réveillon e mostrou satisfação em estar na cidade. “É um prazer estar no palco no Réveillon em Macaé”, assegurou o cantor, que começou o show às 22 horas e se apresentou até 23h30.



O casal Maurício Castro, de 43 anos, e Renata Medeiros, de 44 anos, são hóspedes da rede hoteleira neste final do ano, oriundos de Minas Gerais, e elogiaram a limpeza das vias públicas em Macaé. “Além da ótima gastronomia, a organização do Réveillon mostra que houve preocupação com o planejamento por parte do poder público, um cuidado importante para visitantes e turistas”, comentou Renata.



Prefeitura garante infraestrutura da virada



As secretarias de Turismo, Saúde, Cultura, Mobilidade Urbana, Serviços Públicos, Ordem Pública, Guarda Municipal, Defesa Civil, Comunicação, Desenvolvimento Social, a Coordenadoria de Posturas, o Conselho Tutelar, além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, deram apoio à festa de Réveillon na região central de Macaé a na região serrana.



A secretaria de Saúde disponibilizou postos e ambulâncias UTIs nos Cavaleiros, Barra e Sana e a Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana cuidou da segurança viária. Duzentos agentes da Guarda Civil Municipal e do 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM) atuam entre este sábado e domingo (1º).



A explosão das luzes artificiais no evento da Praia da Barra foi apontada pela culinarista Suellen Santana, de 23 anos, como um dos pontos expressivos da festa no local, comandada pelo grupo Vou pro Sereno, que cantou diversos hits como “Fenomenal”. “Foram fogo Zé Ramalho, de 73 anos e que em uma rede social se autodenomina “ateu psicodélico”, atraiu famílias inteiras e grupos de amigos em um show que mostrou seus principais sucessos como “Admirável Gado Novo” e “Sinônimos”. “Foi uma ótima ideia trazer um cantor com uma história musical tão rica e um dos momentos que mais gostei foi a música ‘Entre a Serpente e a Estrela’”, disse o empreendedor Otávio Soares, de 39 anos.Sob aplausos do público, na apresentação do seu show de hits, o cantor agradeceu a organização do Réveillon e mostrou satisfação em estar na cidade. “É um prazer estar no palco no Réveillon em Macaé”, assegurou o cantor, que começou o show às 22 horas e se apresentou até 23h30.O casal Maurício Castro, de 43 anos, e Renata Medeiros, de 44 anos, são hóspedes da rede hoteleira neste final do ano, oriundos de Minas Gerais, e elogiaram a limpeza das vias públicas em Macaé. “Além da ótima gastronomia, a organização do Réveillon mostra que houve preocupação com o planejamento por parte do poder público, um cuidado importante para visitantes e turistas”, comentou Renata.As secretarias de Turismo, Saúde, Cultura, Mobilidade Urbana, Serviços Públicos, Ordem Pública, Guarda Municipal, Defesa Civil, Comunicação, Desenvolvimento Social, a Coordenadoria de Posturas, o Conselho Tutelar, além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, deram apoio à festa de Réveillon na região central de Macaé a na região serrana.A secretaria de Saúde disponibilizou postos e ambulâncias UTIs nos Cavaleiros, Barra e Sana e a Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana cuidou da segurança viária. Duzentos agentes da Guarda Civil Municipal e do 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM) atuam entre este sábado e domingo (1º).A explosão das luzes artificiais no evento da Praia da Barra foi apontada pela culinarista Suellen Santana, de 23 anos, como um dos pontos expressivos da festa no local, comandada pelo grupo Vou pro Sereno, que cantou diversos hits como “Fenomenal”. “Foram fogo