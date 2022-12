Na Praia dos Cavaleiros, o palco está na altura da Rua Franklin Roosevelt. Na Barra, o palco está pronto, próximo ao Iate Club. Na região serrana, a festa será no CriaSana - Divulgação

Publicado 31/12/2022 16:44

Macaé - Com temperatura entre 22 e 29 graus centígrados, neste último dia do ano (31) e até o fechamento desta matéria, sem chuva, Macaé está pronta para a chegada de 2023. A prefeitura montou uma estrutura que garante conforto e segurança para quem vai brindar a chegada do Ano Novo nos três pontos de comemoração: Praias dos Cavaleiros e da Barra e o distrito do Sana.

Logo pela manhã, agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana já orientavam motoristas sobre o trânsito nas orlas e colaboradores da Secretaria de Serviços Públicos garantiram a limpeza das vias públicas.

As balsas já estão posicionadas no mar nos dois pontos de queima de fogos da orla: praia dos Cavaleiros e da Barra. Os palcos estão montados com área para idosos e pessoas com deficiência. Na Praia dos Cavaleiros, o palco está na altura da Rua Franklin Roosevelt. Na Barra, o palco está pronto, próximo ao Iate Club. Na região serrana, a festa será no CriaSana.

As praias estão movimentadas e começam a receber a partir das 14h as tendas de quem se cadastrou no Setor de Ordenamento e Eventos da Coordenadoria Especial de Posturas.

Postos de saúde na Praias dos Cavaleiros e da Barra começam a funcionar às 18h, com ambulâncias UTI's. Duzentos agentes da Guarda Civil Municipal e do 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM) atuam entre este sábado e domingo (1º).

Na Praia dos Cavaleiros, os shows serão com DJ Felipe Tanus às 19 horas, Zé Ramalho, seguido da Banda Hits, a partir das 22 horas. Zé Ramalho é considerado um dos mais expressivos cantores brasileiros e se apresenta no Réveillon com a turnê “Só os Sucessos”, que traz uma longa trilha de clássicos que atravessam décadas.

Na Praia da Barra, Vou pro Sereno ou VPS, como chamam os fãs, comanda a festa da virada. Antes, Sarah Freitas sobe ao palco. Vou pro Sereno promete mostrar sua expressão musical calcada no samba e na celebração ritmo e vai apresentar, entre outros sucessos, “Nada Pra Fazer” e “Me Desculpe a Franqueza”.

No CriaSana, as atrações são a partir das 21h com Patrícia Britto, seguida da banda Hulle Records.