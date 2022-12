Alerta é para todo o Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 20/12/2022 09:45 | Atualizado 20/12/2022 09:48

Macaé - A Secretaria Adjunta de Defesa Civil de Macaé informa que há previsão de chuvas intensas até a próxima quinta-feira (22). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o alerta é para todo o Estado do Rio de Janeiro.

O mais recente aviso meteorológico informa que "a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul sobre a Região Sudeste, e a formação de um sistema de baixa pressão na Costa Norte do Estado do Rio de Janeiro, deixam o tempo instável e com chuvas moderadas contínuas em todas as regiões".

Nas Regiões Norte Fluminense, Noroeste Fluminense e também na Costa Verde, ainda segundo o informe, podem ocorrer chuvas fortes.

Também há previsão de ventos de moderados a fortes, principalmente no litoral do Estado do Rio de Janeiro.

A Secretaria Adjunta de Defesa Civil informa que o telefone 199 está temporariamente fora de operação.

Quem precisar acionar a Defesa Civil pode ligar para o (22) 2759-2670 ou enviar mensagem para o WhatsApp (22) 98813-8298. O atendimento é 24 horas.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é para que a população não busque abrigo debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.