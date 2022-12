Carlos Eduardo Ferreira dos Santos, o Mineiro, campeão brasileiro, irá disputar o Mundial de Kickboxing, no próximo ano, na Itália - Divulgação

Carlos Eduardo Ferreira dos Santos, o Mineiro, campeão brasileiro, irá disputar o Mundial de Kickboxing, no próximo ano, na ItáliaDivulgação

Publicado 12/12/2022 11:03 | Atualizado 12/12/2022 11:12

Macaé - Macaé desponta no esporte com diversos campeões apoiados pelo Programa Bolsa Atleta da Secretaria Municipal de Esportes. Entre eles está Carlos Eduardo Ferreira dos Santos, o Mineiro, campeão brasileiro, que irá disputar o Mundial de Kickboxing, no próximo ano, na Itália.



Este mês, Carlos Eduardo conquistou a representação do Brasil no Campeonato Mundial de Kickboxing, consagrando-se como campeão pan-americano, em Cascavel-PR, entre os dias 16 e 20. Ele é o primeiro do ranking na categoria mais de 91 quilos.



Nascido em Montes Claros-MG , Carlos Eduardo, 26 anos de idade, mora em Macaé há dez. Mineiro começou no kickboxing, em 2014, na equipe Team Moreira, com a treinadora Jéssica Moreira, a qual representa até hoje.

Carlos Eduardo é o primeiro do ranking de Kickboxing, na categoria mais de 91 quilos Divulgação



"Comecei a praticar luta por uma questão de saúde. E foi um jeito que minha mãe viu de me manter fora das ruas. Este ano, foi meu primeiro com o Bolsa Atleta. Foi um auxílio incrível, que me ajudou a ir aos campeonatos mais distantes e do mais alto nível. Esta ajuda financeira possibilita investir mais tempo em treinamento de alto rendimento e menos tempo tentando juntar dinheiro para competir. Ajuda na alimentação, compra de equipamentos, suplementação, academia, entre outros custos que um atleta tem para se manter treinando e competindo", conta. "Comecei a praticar luta por uma questão de saúde. E foi um jeito que minha mãe viu de me manter fora das ruas. Este ano, foi meu primeiro com o Bolsa Atleta. Foi um auxílio incrível, que me ajudou a ir aos campeonatos mais distantes e do mais alto nível. Esta ajuda financeira possibilita investir mais tempo em treinamento de alto rendimento e menos tempo tentando juntar dinheiro para competir. Ajuda na alimentação, compra de equipamentos, suplementação, academia, entre outros custos que um atleta tem para se manter treinando e competindo", conta.

Carlos Eduardo conquistou a representação do Brasil no Campeonato Mundial de Kickboxing, consagrando-se como campeão pan-americano, em Cascavel-PR Divulgação



"Nestes 8 anos de prática, o kickboxing me ensinou muita coisa. Sempre treinei com a Jéssica Moreira e nunca fiz parte de outra equipe. Passei de um garoto que brigava na escola para um homem formado, um campeão pan-americano. O kickboxing e minha treinadora, Jéssica Moreira, mudaram minha vida", enfatiza Mineiro, que quando não está treinando ou competindo, trabalha na área de transporte de cargas como assistente de logística, e, eventualmente, como segurança; cursa faculdade de Administração e ainda dá aulas de kickboxing. Em suas poucas horas vagas, gosta de se reunir com a família e amigos para um churrasco ou um filme. "Nestes 8 anos de prática, o kickboxing me ensinou muita coisa. Sempre treinei com a Jéssica Moreira e nunca fiz parte de outra equipe. Passei de um garoto que brigava na escola para um homem formado, um campeão pan-americano. O kickboxing e minha treinadora, Jéssica Moreira, mudaram minha vida", enfatiza Mineiro, que quando não está treinando ou competindo, trabalha na área de transporte de cargas como assistente de logística, e, eventualmente, como segurança; cursa faculdade de Administração e ainda dá aulas de kickboxing. Em suas poucas horas vagas, gosta de se reunir com a família e amigos para um churrasco ou um filme.