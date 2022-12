Campanha Natal Solidário arrecada brinquedos que serão doados - Divulgação

Campanha Natal Solidário arrecada brinquedos que serão doadosDivulgação

Publicado 11/12/2022 22:07 | Atualizado 11/12/2022 22:22

Macaé - A Campanha Natal Solidário continua com a arrecadação de brinquedos até o dia 13 e as festas já estão com data marcada para acontecer. A Região Serrana é a primeira que recebe o evento, no dia 16, em Glicério, das 14h às 18h. Brinquedos infláveis, atrações, entrega dos brinquedos arrecadados e muito mais estão previstos para o evento.

No dia 17, é a vez do Parque de Exposição receber a festa. Apresentação do ''Show da Luna - Especial de Natal'' e a chegada do Papai Noel de helicóptero prometem ser o grande momento do evento, além dos brinquedos infláveis e diversas atrações.

''Queremos fazer uma festa pra toda Macaé. Depois dessas chuvas, as famílias e nossas crianças merecem um momento bom e feliz. Natal é nascimento, recomeço e esperança de dias melhores.'', disse a coordenadora do Programa de Saúde e Bem Estar Social (Pró-Bem) e primeira dama, Quelen Rezende.