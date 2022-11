Publicado 18/11/2022 14:24

Macaé - As ruas de Macaé vão receber a segunda edição do Festival Pedala Macaé, realizado pelo Instituto Aromeiazero com o apoio da Ocyan. O evento vai acontecer no dia 26 novembro, nas ruas do entorno do Bicibase, sede do Pedala Macaé, no Parque Aeroporto. São mais de 10 atrações gratuitas, entre shows, mecânica comunitária, aulas de como pedalar e grafite. Para participar não é necessário se inscrever: é só chegar cedo e aproveitar o dia.

O Festival celebra um ano e meio do projeto Pedala Macaé, que teve como resultados uma cidade mais ciclável, ou seja, com uso mais intensivo da bicicleta como meio de transporte, uma pista de BMX reformada, o início do processo de licitação de paraciclos, a cobrança por mais segurança nas ruas e promessas do poder público para a criação de ciclovias estratégicas. O Pedala Macaé tem o objetivo de colocar mais bicicletas para circular e difundir o direito a uma mobilidade sustentável na cidade, por meio de projetos sociais e ações coletivas.

As atividades vão acontecer das 10h às 15h, nas ruas do entorno do Bicibase, sede do Pedala Macaé, no Parque Aeroporto. Estarão em ação o Rodinha Zero, que oferece aulas para a criançada de como pedalar sem rodinhas de apoio, e o Viver de Bike, que vai realizar consertos gratuitos de bicicletas. Também acontece no local uma feira de pequenos empreendedores, desenvolvida por pais de alunos da EMEI Emilson, jardinagem urbana, um bate-papo sobre meio ambiente e a produção de um grafite ao vivo durante o Festival.

E não para por aí. Ainda no dia 26 será possível curtir um som das 10h às 10h30 com o Dj Alex Ferreira, apresentação de Artes Marciais com Team Moreira das 10h30 às 11h15 e uma roda de capoeira das 11h30 às 12h15 comandada pelo mestre Kiko Basílio, presidente do Grupo Macaé Capoeira, criado em 2005. Será oferecida a prática de capoeira para crianças, adolescentes e adultos, além de muitas outras atrações.