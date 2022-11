Escolas interessadas em agendar uma ação do projeto "Mundo Invisível", basta enviar um e-mail para hollandacarvalho@gmail.com - Divulgação/Bruno Pirozi

Publicado 14/11/2022 09:44 | Atualizado 14/11/2022 10:06

Macaé - Olhos atentos ao microscópio para descobrir um universo impossível de enxergar a olho nu. Alunos da Escola Alfa, em Macaé, participaram de uma aula diferente na manhã desta quarta, dia 9, no laboratório do Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé – Nupem. A ação faz parte do projeto de extensão “Mundo Invisível” da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e tem o objetivo de ampliar conhecimentos e saberes de estudantes dos níveis Fundamental e Médio com o contato do mundo microbiológico.



O projeto tem o objetivo de oferecer o espaço do laboratório e seus equipamentos para ampliar conhecimentos e saberes do universo microbiológico. Neste momento, os alunos da Escola Alfa estão estudando tecidos conjuntivos em sala de aula e utilizaram os microscópios e lupas do laboratório do Nupem para investigar este universo.



O projeto tem o objetivo de oferecer o espaço do laboratório e seus equipamentos para ampliar conhecimentos e saberes do universo microbiológico Divulgação/Bruno Pirozi

Durante a ação, tanto o professor do Nupem, Pedro Hollanda, quanto a professora da escola, Cristiane Freitas, alimentaram os alunos de informação conforme surgiam as dúvidas por meio de investigações.



“O projeto surge como forma de construir juntos, escola e universidade, possibilidades para o ensino da microbiologia em todos os seus aspectos: meio ambiente, higiene, tecidos do corpo, biologia celular, entre outros. Vem para ofertar o campo da prática por meio de lupas e microscópios. Além disso, é importantíssimo trazer estes estudantes para a universidade, que é pública”, contou Pedro Hollanda, professor coordenador do projeto.



Para a professora da Escola Alfa, Cristiane Freitas, “a importância de unir a universidade e a escola é gerar uma aproximação entre a parte prática e a parte teórica. A parte teórica é complementada pela prática porque a escola tem seus limites e a faculdade colabora na ampliação dos conhecimentos da visão do mundo biológico”.



A cada investigação, uma pergunta, uma nova descoberta, uma pergunta. Dentro da ação, os alunos buscaram elementos em torno do Nupem para que fossem investigados nos equipamentos. Água pluvial e do canal, formiga, terra e flor. Nada passava despercebido as escolhas dos alunos para ser investigado.



“Eu nunca tinha visto estas espécies tão de perto. Os tecidos que a gente está aprendendo em sala de aula eu pude identificar usando os equipamentos”, contou a aluna Carina Mota.

Durante a ação estiveram presentes alunos de graduação e pós-graduação do Nupem.

Escolas interessadas em agendar uma ação do projeto “Mundo Invisível”, basta enviar um e-mail para hollandacarvalho@gmail.com.