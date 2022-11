Novo empreendimento habitacional que será lançado no município no próximo dia 10 - Divulgação/Jaqueline Carvalho

Novo empreendimento habitacional que será lançado no município no próximo dia 10Divulgação/Jaqueline Carvalho

Publicado 07/11/2022 19:46 | Atualizado 07/11/2022 19:58

Macaé - A retomada do desenvolvimento de projetos de habitação que fortalecem o novo ciclo de expansão do mercado imobiliário local, representa o fortalecimento do ambiente de negócios de Macaé que se destaca, não apenas na região Norte Fluminense, mas a níveis estadual e nacional.

Essa perspectiva positiva, que se reflete na geração de empregos e no aumento do poder aquisitivo da população, foi destacada pelo prefeito Welberth Rezende nesta segunda-feira (7), ao receber representantes da MRV, empresa que anunciou novos investimentos em Macaé através de novo empreendimento habitacional que será lançado no município no próximo dia 10.

“Nós somos a referência em negócios da região, em diferentes segmentos. E o nosso trabalho é garantir que esses investimentos sejam consolidados, gerando empregos, elevando a qualidade de vida da população. Somos parceiros no fortalecimento de Macaé como referência em desenvolvimento econômico e também sustentável”, disse o prefeito.

O desenvolvimento do novo projeto da MRV, que prevê a construção de 528 apartamentos divididos em 33 blocos em área do São José do Barreto, representa a perspectiva da construtora em ampliar os investimentos na cidade para aquisição de novas áreas para o desenvolvimento de novos projetos de habitação, com foco em tecnologia e qualidade de vida para os moradores.

“Voltamos com o desenvolvimento de projetos aqui em Macaé porque já identificamos a nova dinâmica da economia da cidade. E já planejamos também novas estratégias para ampliar os nossos investimentos no município”, afirmou Guilherme Malaquias, gestor comercial da MRV.

O potencial de Macaé em alinhar a expansão das principais atividades econômicas ligadas ao mercado de óleo, gás e energia, com o processo de expansão imobiliária local, foi destacado pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna.

“Parcerias como essa nos permitem também criar programas e incentivos locais, como benefícios para os nossos servidores”, apontou Rodrigo.

A reunião contou também com a participação do Procurador de Licitações, Contratos e Convênios, Gustavo Gusmão; além dos representantes da MRV Alexandre Boynard, Tauany Martins e Lívia Ribeiro.