O Solar dos Mellos oferece uma programação dinâmicaDivulgação/Rui Porto Filho

Publicado 31/10/2022 21:27 | Atualizado 31/10/2022 21:28

Macaé - Já passou o tempo em que a ideia de museu era de um lugar para exposição de relíquias. Acompanhando os novos conceitos, o Solar dos Mellos – Museu da Cidade de Macaé é um espaço para projetos de educação patrimonial, promoção da cidadania e de colaboração para desenvolvimento cultural local e regional. Todas as atividades oferecidas pelo museu são gratuitas e diversificadas, atendendo desde crianças a acadêmicos.



Fora as salas de exposição permanente, com importantes peças artísticas e históricas, e o acervo documental primário, de imprensa, entre outros, o Solar dos Mellos oferece uma programação dinâmica. Entre elas, eventos culturais do calendário museológico, com visitação a exposições comemorativas.



Atualmente, está aberta a ‘Independência e Museus - Outros 200, outras Histórias’, com cerca de 20 trabalhos de alunos do Ensino Médio do Colégio de Aplicação (CAp) da Secretaria de Educação de Macaé. A curadoria da mostra é do professor de Artes e artista plástico, Richardison Mello. O horário de funcionamento regular do museu é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



Palestras, lançamentos de livros e o monólogo premiado ‘Diário do último ato’, sobre a poeta Florbela Espanca, apresentado este mês, também integraram a programação da casa. Mensalmente, o projeto Curta no Museu exibe curtas-metragens e promove debates sobre temas relevantes para a sociedade. A diversidade é um dos objetivos da instituição que, a partir de 8 de novembro, volta a contar com aulas de capoeira, às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h.



Visitas histórico-culturais



Além da Visita Guiada, oferecida àqueles que querem conhecer a história de Macaé e região ou se aprofundar nela (turistas, estudantes e público em geral), o Solar dispõe do projeto Lugares de Memória, que inclui visitação, além do museu, ao Forte Marechal Hermes ou à Igreja dos Jesuítas da Fazenda do Santana.

A marcação deve ser feita para grupos de no mínimo 10 - e no máximo 30 pessoas - pelo telefone (22) 2759-5049 ou através do e-mail msolardosmellos@gmail.com. O Solar dos Mellos enviará ao solicitante um e-mail de confirmação de agendamento junto com a ficha de inscrição e as orientações pertinentes a cada roteiro. O museu não disponibiliza transporte aos pontos de visitação, mas nenhuma taxa é cobrada.



O ponto de embarque e desembarque para o Lugares de Memória é Solar dos Mellos, onde o grupo é recebido por guia especializada para o seu acolhimento, orientação e condução. O tour acontece às quartas-feiras, das 9h às 11h30, ou das 14h às 16h30. O passeio tem duração de 2 horas e 30 minutos.



“Os projetos são educacionais e patrimoniais, com o objetivo de fazer as crianças, especialmente, se sentirem parte da sua história. Pretendemos que eles se insiram na cultura, entendendo que ela é história, literatura, dança, música e demais manifestações. O museu é um lugar de debate, de pensamento crítico, de inclusão e de diversidade”, disse a diretora do Solar dos Mellos, Patrícia Barboza.



O Solar dos Mellos, vinculado à Secretaria de Cultura de Macaé, está localizado na rua Conde de Araruama, 248, Centro da cidade.