Os serviços acontecerão em diversos bairros por meio de visitas, inspeções e imunização - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 31/10/2022 20:57 | Atualizado 31/10/2022 21:11

Macaé - A Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas), da Secretaria de Saúde de Macaé, prossegue, esta semana, com ações de combate e prevenção ao Aedes aegypti, responsável em transmitir a dengue, zika e chikungunya. Os serviços acontecerão em diversos bairros por meio de visitas, inspeções e imunização.

Nesta terça-feira (1º), os agentes de combate a endemias visitarão os imóveis residenciais e comerciais oferecendo orientações sobre o controle e combate ao mosquito, além da aplicação de larvicida e controle mecânico no bairro Cajueiros. Já na sexta-feira (4), os serviços serão executados no Sana, Região Serrana do município.

A programação semanal de combate ao mosquito também contará com o carro fumacê. Nesta terça-feira (1º), será no Morro de São Jorge; na quinta-feira (3), no Jardim Esperança; e na sexta-feira (4), na Ajuda de Cima.

Outra ação da Cevas será a vacinação antirrábica. A região serrana receberá a imunização de cães e gatos na quinta-feira, na Barra do Sana, e na sexta-feira, no Sana.

O contato da Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas) para denúncias ou solicitações é pelo e-mail cevas@macae.rj.gov.br. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.