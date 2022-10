Darlan Pinheiro Júnior, lutador de Jiu-Jitsu de 28 anos, foi o primeiro colocado do AJP Abu Dhabi etapa Rio de Janeiro - na categoria adulto profissional até 85 kg - Divulgação

Darlan Pinheiro Júnior, lutador de Jiu-Jitsu de 28 anos, foi o primeiro colocado do AJP Abu Dhabi etapa Rio de Janeiro - na categoria adulto profissional até 85 kgDivulgação

Publicado 26/10/2022 12:58 | Atualizado 26/10/2022 13:01

Macaé - Contemplados pelo Programa Bolsa Atleta Macaé alcançaram resultados expressivos, recentemente, em diversas modalidades. Vários títulos e posições de destaque foram conquistados em diferentes esportes. Em comum, o fato de todos receberem o auxílio municipal que ajuda nos custos dos atletas de alto rendimento.

O Bolsa Atleta visa incentivar e propagar a prática esportiva. "Parabenizo todos os atletas, que estão representando muito bem a cidade de Macaé. Graças ao programa, conseguem se destacar a nível nacional e mundial e alcançam lugares cada vez mais altos", disse o Secretário de Esportes, Marvel Maillet, gestor do Programa.

Jiu-Jitsu

Darlan Pinheiro Júnior, lutador de Jiu-Jitsu de 28 anos, foi o primeiro colocado do AJP Abu Dhabi etapa Rio de Janeiro - na categoria adulto profissional até 85 kg. A competição, de nível internacional, foi disputada na Vila Olímpica Professor Manuel José Gomes, em Campinho, no Rio de Janeiro. Ele venceu as duas lutas disputadas.

"O Bolsa Atleta é muito importante para manter um alto nível nas principais competições. Agradeço muito pelo apoio da Secretaria de Esportes de Macaé. E, também, a minha academia, Oak Jiu-Jitsu Academy; ao meu professor, Luan Carvalho; a Clínica Gold Saúde; ao meu preparador físico, Helber Mello; e ao Ian Freire", enumerou.

Futebol Feminino

A zagueira Julia Nascimento, de 17 anos, sagrou-se Campeã Carioca Sub-20 de Futebol Feminino com o Botafogo. O alvinegro conquistou o título no último dia 18, com a vitória de 2x1 sobre o Fluminense. Ela começou a carreira no Serra Macaense e está desde o último mês de março no clube do Rio de Janeiro.

"A Bolsa é um apoio que todo atleta necessita para se manter na rotina de suas atividades com mais tranquilidade e foco, pois sem ela fica difícil continuar. Os gastos são altos e, muitas vezes, a família não tem condições de proporcionar esse suporte financeiro", disse Adriana Nascimento, mãe de Julia.

Bicicross

Aos 17 anos, Sillas Andrade é um destaque nacional no Bicicross. Neste último final de semana, na cidade de Jacareí, em São Paulo, ele conquistou a sétima etapa do Campeonato Paulista da Categoria Júnior Mem. A competição é uma das mais importantes do Brasil, atrás somente da Elite Mem, a profissional e principal do país.

"A história do Sillas é feita de sacrifício e perseverança. O Bolsa Atleta, para ele, é a realização de um sonho. É um misto de esperança, conquistas, superação e valorização do ser humano. O programa possibilita que, quem tem talento, represente sua cidade, seu Estado e seu país", afirmou Jane Andrade, mãe de Sillas.

Tênis

O tenista Carlos Augusto Amorim levantou um troféu longe de Macaé no último final de semana. Ele sagrou-se campeão do III CDM Open de Tênis, categoria profissional, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Carlos é mais um jovem beneficiado pelo Programa Bolsa Atleta de Macaé.