As aulas foram ministradas por seis professores da Secretaria Adjunta de Defesa Civil e terminaram dia 13 de setembro com um simulado de emergência - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 26/10/2022 12:51 | Atualizado 26/10/2022 12:55

Macaé - Vinte e oito formandos receberam na noite desta terça-feira (25), no Auditório Cláudio Ulpiano da Cidade Universitária, o certificado de Voluntário ou Voluntária da Defesa Civil e a carteira que confere o título. O prefeito Welberth Rezende fez a entrega dos certificados, válidos em todo território nacional.

“Gostaria de agradecer por vocês terem feito o curso, pela escolha de ajudar o próximo, nada substitui ter uma sociedade formada, qualificada”, expôs o prefeito, classificando a atitude dos formandos como nobres. “Vocês se colocaram à disposição para servir a sociedade”, constatou Welberth.

As aulas foram ministradas por seis professores da Secretaria Adjunta de Defesa Civil e terminaram dia 13 de setembro com um simulado de emergência. De acordo com um dos professores, Regis de Lima, foram fornecidos conteúdos práticos e teóricos como “O que é ser um voluntário”; “Percepção de risco”; “Segurança no lar”; “Primeiros socorros”; “Noções de proteção e combate a incêndio”, além do simulado.

Foram seis semanas de curso, com uma aula por semana, o que foi elogiado pela formanda Laís Mendonça, de 35 anos, que trabalha como professora e se formou em Serviço Social recentemente. “Vou aliar os ensinamentos do curso com minha nova profissão. Todas as matérias foram relevantes e saber reanimar e prestar socorro cardiorrespiratório foram os temas que mais gostei”, pontuou.

A empresária dona de restaurante Sikiara Gomes, de 50 anos, frisou que aprender a manusear extintores foi uma das matérias que ela mais se identificou. “Foi 100% excelente em tudo. As aulas serão importantes para ajudar no cuidado com meu pai, que possui Alzheimer e no restaurante, com manejo de extintores”, salientou.

George de Paula, de 46 anos, técnico de materiais e músico cívico, também recebeu o certificado e se prontificou a atuar. “Estou pronto para ser voluntário, para combater incêndio, fazer primeiros socorros e tomara que não, mas se ocorrer uma tragédia, estou disposto a trabalhar”, comentou.

Macrodrenagem e contenção de encostas são ações de governo estruturais

A política de proteção ao cidadão, de preservação da vida e o treinamento de 500 cidadãos no total foram destacados pelo secretário da Defesa Civil, Joseferson de Jesus Florêncio. “Aprender é uma arte, e ela tem que ser praticada”, disse, citando obras de macrodrenagem e contenção de encostas como medidas estruturais do governo que dão base ao trabalho da Defesa Civil.

A oradora da turma, Viviane Pinheiro, enfatizou que a Defesa Civil estará sempre presente no cotidiano de cada formando. “A Defesa Civil nos trouxe um olhar mais cuidadoso, mais humano, mais criterioso, com o outro, com a pessoa dentro da nossa casa e fora”, analisou.

Segundo o consultor técnico da Defesa Civil, Erick Schuler, este é o sexto curso de voluntário neste ano. “Ser voluntário é aprender sobre percepção de risco e saber lidar em situações de emergência. A cultura de proteção da Defesa Civil é importante que seja enraizada na sociedade porque salva vida”, definiu. “O privilégio foi nosso de passar as informações para vocês”, completou o coordenador de gestão de risco da Defesa Civil, Eduardo Lopes Santos.

O projeto Voluntários da Defesa Civil faz parte do Programa Permanente de Preparação para Emergências da Secretaria Adjunta de Defesa Civil, integrando sociedade civil à Política Municipal de Proteção e Defesa Civil para atuação organizada nas fases da Gestão do Risco e na Gestão do Desastre.

Trabalhar a gestão de desastres promove aos participantes aptidões para que eles possam agir em casos de emergência ou desastres - em casa, no trabalho e na sociedade, de maneira correta e ágil.