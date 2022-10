Ao todo são 16 restaurantes participantes com 12 pratos, 2 hambúrgueres, 1 drink, 1 sobremesa e 1 pizza com renda para a prevenção - Divulgação

Publicado 24/10/2022 16:11 | Atualizado 24/10/2022 16:17

Macaé - Prossegue até o dia 30 deste mês a programação do Outubro Rosa. A União Macaense de Combate ao Câncer de Mama (Unamama), Restaurantes e Associados do Pólo Gastronômico Praia dos Cavaleiros estão realizando o Circuito Gastronômico Unamama. Os restaurantes participantes estão com opções nos cardápios que terão de 10% a 30% do seu valor destinado para a instituição adquirir exames de mamografias e ultrassonografias que serão doados para mulheres macaenses. A campanha de prevenção ao câncer de mama é uma causa social que a Gastronomia macaense abraça. Ao todo são 16 restaurantes participantes com 12 pratos, 2 hambúrgueres, 1 drink, 1 sobremesa e 1 pizza com renda para a prevenção.



O presidente do Polo Gastronômico Praia dos Cavaleiros, Andre Alcino, destaca a importância da participação dos restaurantes em causas sociais ajudando na conscientização sobre a prevenção do câncer de mama através da gastronomia. “A expectativa é que 50% dos pedidos feitos nesses estabelecimentos principalmente nesses dois finais de semana contemplem as opções que fazem parte do Circuito”. A presidente da Unamama, Marilena Garcia, agradeceu a adesão dos restaurantes e está divulgando os pratos para que as pessoas possam estar participando da campanha.



A programação do Outubro Rosa da Unamama já contou com diversas atividades. Na primeira semana foi realizado um café com depoimentos de pacientes servidoras da Secretaria Municipal de Educação, em seguida uma noite na loja Vinho e Ponto onde 10% das vendas foram revertidos para a instituição; remada rosa gratuita na lagoa de Imboassica feita pelo clube de canoa havaiana Macaé Hoe, palestra com Jacciane Andrade Master Couch mentora de carreira especialista em perfil comportamental – Coordenadora na Empresa Baker Hughes, ministrada na sede da instituição; participação no "Dia Laranja: Encontro Multidisciplinar" no auditório do Centro Integrado de Administração da Saúde (Cias) com o tema “Câncer de mama: Diversos olhares” e participação na programação do Shopping Plaza Macaé, com a exposição fotográfica ‘Jardins do Outubro Rosa’, assinada pela fotógrafa Cláudia Barreto, em mais um ano abraçando essa campanha tão expressiva para a prevenção do câncer.



O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para a prevenção do câncer de mama, celebrado anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.



Conheça as opções do Circuito Gastronômico Unamama em 16 restaurantes da cidade



São 12 pratos, 2 hambúrgueres, 1 drink, 1 sobremesa e 1 pizza. Escolha o seu até dia 30 e ajude na prevenção do câncer de mama!



Container 63 – Risoto de açafrão com Camarão VM R$ 68,00



Cozinha Urbana - Brasilidade (Ragu de rabada com purê de banana da terra e farofa Panko com castanha do Pará) - Drink feito com Cupuaçu -



Delirium Burguer- (Brioche, blend da casa, mussarela, bacon, cebolas empanadas e molho bbq)



Estação da Moqueca e Estação da Praia - Escalopinho Unamama (Mignon ao molho madeira, arroz piemonteses e batata frita)



Feito com Arte - Fettuccine Terra Mare (fettuccine artesanal ao molho alfredo, servido com camarões salteados no azeite de ervas, cubinhos de bacon defumado e raspas de queijos) e o Risoto Funghi, uma opção vegetariana, acompanha tomatinhos salteados no azeite de ervas e parmesão salpicado



Finalmente Creperia - Costelinha suína com Batata Rostie R$ 84,90



Finalmente Grill - Feijoada para duas pessoas R$ 99,90



Hopgarden – HOPoutine Batata frita, gravy (caldo de carne enriquecido), queijo e bacon em cubos R$28,90



Ilhote sul - Pizza de fermentação natural Marguerita: molho de tomate natural , mozarela de búfala , tomate seco , manjericão e molho pesto e azeite extra Virgem 69,50 G



Luigi Ristorante - Picanha suína defumada com risoto de laranja R$ 62,95



Macahé Burguer – Hambúrguer Nova Aurora (Pão brioche, 2 blends bovinos 60g, 2 fatias de cheddar, cebola crispy, maionese sweet chili e barbecue levemente apimentado) R$26,90



Mirabolando Confeitaria – Pote L'amora (Bolo fofinho de limão recheado com brigadeiro de limão siciliano e geléia de amora da casa) R$16,50



Ô ZÉ Gastronomia - Bello Marataízes (Camarão no abacaxi ao molho cremoso de catupiry com vinho branco, acompanha arroz de coco)



Picanha do Zé - Filé Avenida ( Filé Grelhado, 2 Ovos Fritos, Batatas Fritas e Arroz)

Saad - Kafta Bovina ( 02 kaftas bovinas + arroz com lentilha e cebola frita + homus tahine + pão árabe) R$ 72,00