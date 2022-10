Com o tema "Zoonoses, Meio Ambiente e Saúde Única: Conhecer, Compartilhar e Multiplicar", o fórum conta com palestras e ações com a finalidade de conscientizar a população - Divulgação/Ana Chaffin

Macaé - O IIº Fórum Municipal de Controle e Vigilância de Zoonoses foi aberto na manhã desta segunda-feira (17), no auditório Cláudio Ulpiano, na Cidade Universitária. O evento faz parte das comemorações do Dia Nacional dos Agentes de Combate às Endemias, lembrado em 04 de outubro, e reuniu os profissionais da área que atuam em Macaé.

A realização é da Secretaria de Saúde, através da Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (CEVAS). Com o tema "Zoonoses, Meio Ambiente e Saúde Única: Conhecer, Compartilhar e Multiplicar", o fórum conta com palestras e ações com a finalidade de conscientizar a população e vai até a próxima sexta-feira (21).

Logo no início foram homenageados Dauro Valadão da Silva (representante de agentes de combate a endemias com o maior tempo de experiência no cargo) e Elieser Machado Dias (mais antigo do Ministério da Saúde no município). Eles receberam uma lembrança das mãos da servidora Claulimara Lopes Moreira.

A mesa de abertura foi composta com o Secretário de Saúde, Alexandre Cruz; a Secretária Adjunta de Atenção Básica, Natália Pires Antunes; o Coordenador Especial de Vigilância Ambiental em Saúde, Flávio Lúcio Estefano Muniz; o doutorando em Ciências Ambientais e Conservação da UFRJ, William Marinho; e o vereador Rafael Amorim.

"Trabalhamos para sempre melhorar a qualidade do atendimento à população. Nós queremos uma Saúde que funcione para todos, de forma plena. Para atingirmos esse objetivo, o trabalho dos agentes de endemias é fundamental", disse Alexandre Cruz, que representou o prefeito Welberth Rezende.