Com a Unidade Móvel de Atendimento à Mulher, na praça, a equipe da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres fez orientações relacionadas ao direito da mulher - Divulgação/Ana Chaffin

Com a Unidade Móvel de Atendimento à Mulher, na praça, a equipe da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres fez orientações relacionadas ao direito da mulherDivulgação/Ana Chaffin

Publicado 10/10/2022 18:07 | Atualizado 10/10/2022 18:09

Macaé - Nesta segunda-feira (10), a praça Veríssimo de Melo ganhou um colorido, com balões rosa, faixas e cartazes que chamaram a atenção de quem passava. Em alusão ao Outubro Rosa, a Prefeitura de Macaé por meio da Secretaria de Saúde, realizou uma série de ações no local, com apoio das Secretarias de Políticas Públicas para as Mulheres e de Cultura, além da OAB Mulher.



A dona de casa Nádia Maria de Souza, e a técnica de enfermagem Ellen Fernandes, aproveitaram a oportunidade para tirar algumas dúvidas. Atenta à palestra, Nádia afirmou que precisa olhar mais o cuidado com sua saúde. "Nada como receber informação de profissionais. Estou há algum tempo sem fazer meus exames. Com o que aprendi aqui já vou aproveitar e procurar uma unidade de saúde", disse.



Já Ellen, que logo cedo foi ao Serviço de Hemoterapia fazer doação de sangue, viu a movimentação na praça e parou, destacou a importância do evento. "Essa é uma ação muito significativa, um local de grande movimento, onde pessoas de todas as idades podem ser atingidas. O diagnóstico precoce ajuda a salvar vidas".



A coordenadora do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (Paism), da Secretaria de Atenção Básica, Renata Louredo Rodrigues, pontuou que as ações pelo Outubro Rosa têm como objetivo chamar a atenção das mulheres para que se conscientizem. "A partir dos 40 anos a mulher deve fazer a mamografia anualmente. A rede de saúde conta com um mamógrafo. O agendamento é feito no Controle e avaliação, a partir da solicitação do médico ou enfermeiro", explica.



Renata acrescenta que, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), 52% das mulheres deixaram de fazer seus exames no período de pandemia da Covid-19. "Precisamos buscar essas mulheres e, atualmente, a rede de saúde oferece a consulta ginecológica nas unidades de atenção básica", comentou.



A Secretária de Atenção Básica, Natália Antunes, esteve no evento e destacou que ao longo do mês serão realizadas diversas atividades. "Estamos atuando junto à população e aos profissionais da saúde, com palestras, teatro e muita conscientização sobre o câncer de mama", afirmou.



Com a Unidade Móvel de Atendimento à Mulher, na praça, a equipe da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres fez orientações relacionadas ao direito da mulher. Na ocasião a secretária, Jane Roriz destacou a Lei municipal Complementar nº 282/2018, de isenção de IPTU para pessoa portadora de neoplasia maligna, desde que usado como sua moradia e a Lei 4.035/2014, que garante um dia de folga ou dispensa para as servidoras públicas do município, para a realização de exame preventivo de câncer de mama e do colo do útero uma vez por ano. "Estamos trabalhando as principais leis, informando a mulher sobre os seus direitos. Ter consciência dos direitos é libertador", frisou.



Quem passou pela praça também recebeu orientações da Coordenadoria da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Catan). Segundo a coordenadora da Catan, Verônica Martins, a equipe realizou avaliação antropométrica, distribuição de sal de ervas e orientação sobre o consumo de açúcar e sal, com exposição da quantidade de açúcar de alguns produtos como refrigerantes e biscoitos recheados.



A programação pelo Outubro Rosa segue na próxima segunda-feira (17), no Hospital Público Municipal (HPM), com palestra voltada para os profissionais da unidade. Já no dia 22, as atividades serão no distrito do Sana, no CriaSana, de 9h às 13h. O encerramento acontece no dia 27, às 9h, no Hall do Teatro Municipal, com apresentação do Teatro do Oprimido.