Candidatos mais votados no município não foram necessariamente eleitosDivulgação

Publicado 03/10/2022 12:28 | Atualizado 03/10/2022 12:40

Macaé - Os cidadãos macaenses foram às urnas neste domingo (2 de outubro) de eleição, para escolher seus representantes nos próximos quatro anos. O dia de votação foi marcado por filas e tumultos. Algumas pessoas ficaram mais de três horas em pé, aguardando sua vez de exercer a cidadania pelo voto.

Com 172.925 eleitores aptos para votar e apesar dos 23,89% de abstenção, os candidatos mais votados na cidade foram os aliados ao governo Bolsonaro (PL). Começando pelo próprio, sendo o candidato da Presidência da República mais votado, com 62.716 votos, alcançando a marca de 49,42% dos eleitores. O ex-presidente Lula foi a escolha de 42,94% dos eleitores macaenses, totalizando 54.503 votos.

Para o cargo de governador do RJ, Cláudio Castro, também do PL, recebeu 62,05% dos votos - sendo 69.112 votos - no município. O segundo colocado no cargo de governador foi Marcelo Freixo, com 28,41% (31.646 votos), na cidade.

Romário, como senador, liderou a votação dos macaenses, com 38184 votos. Alessandro Molon (PSB) foi o segundo mais votado para o cargo, com 21443 votos (19,48%), no município de Macaé.

O médico Dr. Flávio Antunes, candidato a Deputado Federal, que teve o apoio do prefeito de Macaé, Welberth Rezende, foi o mais votado na cidade. Dr. Flávio conquistou 13,99% dos eleitores macaenses, sendo 16.574 votos. O radialista Robson Oliveira, PSD, alcançou 11.348 votos. O ex-prefeito Riverton Mussi do PDT (sub júdice por ficha suja) teve 8.083 votos, no município. No entanto, nenhum deles se elegeram, pois para se eleger é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.



Os deputados federais de berço macaense, que tentaram a reeleição neste ano, Felício Laterça e Christino Áureo, ambos do PP, não tiveram êxito. O resultado nas urnas também mostrou baixa popularidade no município. Felício teve 1.574 votos e Christino 1.185 votos, dos eleitores macaenses.

Para o cargo de deputado estadual, Chico Machado (Solidariedade) foi o mais votado em Macaé, com 17.215 votos. Chico teve 37.024 votos no estado e conseguiu a reeleição para o cargo na Alerj.



Veja quais foram os deputados estaduais mais votados em Macaé (RJ):



Chico Machado (Solidariedade): 17215 votos (15,06%)

Comte Bittencourt (Cidadania): 6120 votos (5,35%)

Marcel Silvano (PT): 5836 votos (5,10%)

Danilo Funke (PSD): 4660 votos (4,08%)

Dr Serginho (PL): 3811 votos (3,33%)

Cristiano Gelinho (PODEMOS): 3768 votos (3,30%)

Carlos Macedo (Republicanos): 3672 votos (3,21%)

Paulo Antunes (PDT): 3437 votos (3,01%)

Julinho do Aeroporto (PODEMOS): 2740 votos (2,40%)

Renata Souza (PSOL): 2580 votos (2,26%)

Brancos - 8,11%

Nulos - 5,19%