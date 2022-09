Ao se interligar ao Tepor, a Vagflex terá capacidade de processar 60 milhões de metros cúbicos de gás por dia, transformando Macaé no maior hub de gás do país - Divulgação

Publicado 26/09/2022 18:17

Macaé - A consolidação de investimentos na instalação da nova Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) garante a Macaé projeção de novos negócios já mapeados no primeiro dia de participação como expositora na Rio Oil and Gas.

Ao apresentar o projeto da Vagflex, UPGN desenvolvida em parceria entre o Grupo Vale Azul e a empresa Enerflex, Macaé atrai o interesse de empresas internacionais que já promovem investimentos voltados a seguir o processo de transição energética global.

“A Vagflex já é um dos nossos grandes ativos capazes de promover o processo de industrialização da nossa cidade, a partir das discussões sobre a transição energética. Ter esse projeto em nosso estande como parceiro é acreditar que somos capazes de promover um novo ciclo de prosperidade para Macaé e toda a região”, destacou o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna.

Ao se interligar ao Tepor - novo terminal portuário de Macaé, a Vagflex terá capacidade de processar 60 milhões de metros cúbicos de gás por dia, transformando Macaé no maior hub de gás do país, ao concentrar na cidade o polo de armazenagem, processamento e distribuição de gás natural para diversas partes do Brasil.

Os representantes da Enerflex, Hugo Crespo, Daniel Pomeranz e Thiago Lozer também participam do estande da prefeitura de Macaé na Rio Oil and Gas.