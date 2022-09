Pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo chegam em Macaé por motivação de trabalho e lazer - Divulgação

Publicado 19/09/2022 13:43 | Atualizado 19/09/2022 13:58

Macaé - Localizado no mais belo e badalado cartão postal da cidade, o Posto de Informações Turísticas (PIT) de Macaé, na Orla da Praia dos Cavaleiros, vem conquistando munícipes e turistas, pela sua beleza arquitetônica e atendimento personalizado, direcionado a oferecer o que a cidade tem de melhor.



“Nosso objetivo é divulgar da melhor forma possível os patrimônios naturais, histórico-culturais, atrativos turísticos e empreendimentos que atendem o Turismo em Macaé. Fornecendo orientações de logística, hospedagem, gastronomia, saúde e segurança para todos os gostos e perfis de visitantes” , explicou a turismóloga, Grazielle Heguedusch, gerente do PIT.

O Posto de Informações Turísticas de Macaé, na Orla da Praia dos Cavaleiros, vem conquistando munícipes e turistas, pela sua beleza arquitetônica e atendimento personalizado Divulgação

Para atender a pungente demanda turística do município, o PIT foi inaugurado no aniversário da cidade, dia 29 de julho, deste ano. A Hotelaria do Macaé Convention esteve presente no evento Divulgação

O PIT distribui materiais promocionais, ou seja, folhetos, mapas de Macaé, e também os materiais das empresas e prestadores de serviços devidamente credenciados. E também realiza pesquisas que poderão subsidiar a definição de políticas públicas para o desenvolvimento do turismo no município.“Macaé possui a segunda maior rede hoteleira do estado do Rio e é Conceito A no Mapa do Turismo Brasileiro. Com o PIT, nossos turistas recebem informações precisas e seguras, com profissionalismo e atendimento individualizado. É uma conquista do Comtur Macaé, qual participamos e acompanhamos desde o início do projeto, muito esperado por todo o Trade Turístico. Sem dúvidas, é um diferencial na região. Nossos visitantes merecem”, afirmou a presidente do Macaé Convention & Visitors Bureau, Isabel Tuñas.“No Turismo, sabemos que a informação bem prestada pode ser um elemento chave para a impressão positiva que o turista terá do nosso município. Por isso, aqui no PIT, nosso objetivo é oferecer todas as informações sobre a cidade e a região serrana, para que os turistas possam desfrutar da melhor experiência possível em Macaé”, afirmou o secretário adjunto de Turismo, Leo Anderson.Sobre Macaé - Em termos de Patrimônio Natural, Macaé possui uma incrível biodiversidade, conta com diversos ecossistemas como ilhas, lagoas, praias, cachoeiras, unidades de conservação, entre outrosPor sua vez, a história de Macaé está intrinsecamente ligada à história da colonização do Brasil, uma vez que o Rio Macaé foi divisor de Capitanias Hereditárias, possuindo assim, um vasto patrimônio histórico-cultural material e imaterial em seu territórioInteressados podem conhecer mais sobre Macaé e receber dicas valiosas da história e cultura da cidade, por meio dos perfis no Instagram: @visitmacae, @macaetips e @pitmacae.Fornecedores no PIT - Empresários e empreendedores podem cadastrar seu negócio do segmento turístico, para ser divulgado no PIT por meio do formulário e chamamento público, realizado pela prefeitura no seguinte link: https://macae.rj.gov.br/sedec/conteudo/titulo/credenciamento-de-empresas-e-prestadores-de-servicos-turisticos