Audiência Pública é mais um instrumento da democracia que de maneira transparente promove a participação popular no processo de decisões sobre as causas públicas de interesse coletivo - Divulgação

Publicado 16/09/2022 17:01 | Atualizado 16/09/2022 17:03

Macaé - Em Macaé, uma Audiência Pública está tratar sobre os direitos, bem-estar e proteção dos animais. O evento será realizado no dia 4 de outubro de 2022, terça-feira, às 18 horas, no plenário do Palácio do Legislativo Natálio Salvador Antunes. A audiência pública será transmitida pelo YouTube e pelo site da Câmara ( www.cmmmacaé.rj.gov.br/tv-camara ).