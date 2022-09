Apresentações musicais memoráveis como a da Orquestra Sinfônica Nova Aurora. abrilhantaram o 11º Festival Gastronômico na Praia dos Cavaleiros, em Macaé-RJ - Divulgação/Rui Porto Filho

Apresentações musicais memoráveis como a da Orquestra Sinfônica Nova Aurora. abrilhantaram o 11º Festival Gastronômico na Praia dos Cavaleiros, em Macaé-RJDivulgação/Rui Porto Filho

Publicado 12/09/2022 15:09

Macaé - Ao longo de cinco dias, macaenses e turistas viram os Cavaleiros se transformar em um centro de arte, entretenimento e culinária. O 11º Festival Macaé de Cultura e Gastronomia "Entre mar e terra" levou milhares de pessoas à orla da praia, movimentando a economia local e regional, fortalecendo Macaé como um dos grandes produtores de eventos no estado. A presença de chefs renomados como João Diamante, Kátia Barbosa, Flávia Quaresma foram pontos altos da programação, abrilhantada com apresentações musicais memoráveis como a da Orquestra Sinfônica Nova Aurora.

A comida, sem dúvida, foi a grande atração. Realizada pelo Polo Gastronômico de Macaé com o apoio da Prefeitura, o Festival trouxe pratos da culinária brasileira, oriental, árabe, entre outras, além de entradas e sobremesas que presentearam o público com uma diversidade de sabores. A valorização de uma das vocações econômicas de Macaé, a pesca, também se fez presente através do uso de pescados e frutos do mar em diferentes preparações, e da presença dos chefs convidados que fizeram questão de conhecer de perto o Mercado Municipal de Peixes.

O encerramento do evento neste sábado (10), contou com a presença do prefeito Welberth Rezende e da primeira-dama, Quelen Rezende, homenageados pela organização do festival. O chefe do executivo também participou da abertura da programação, na terça-feira (6), e destacou a importância para a cidade de realizações como essa. “É muito bacana ver a cultura, o turismo e a economia macaense ressurgindo após um período de grandes privações. É Macaé mostrando toda a sua resiliência e voltando a crescer”, declarou.

As crianças também tiveram vez com um parque montado especialmente para a diversão da garotada. O artesanato local marcou presença, encantando o público com a produção dos artesãos em diferentes produtos como acessórios, peças decorativas e bolsas. Tudo isso misturado à música e comida boa fizeram do festival sucesso de público e sabor, já deixando a expectativa para a próxima edição!