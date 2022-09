Nos intervalos, o show ficará por conta da cantora mineira Sumaia Fagundes, que irá se apresentar no Palco Kombi, da Carbono Zero, La Sereníssima - Divulgação/Monalisa Fagundes

Nos intervalos, o show ficará por conta da cantora mineira Sumaia Fagundes, que irá se apresentar no Palco Kombi, da Carbono Zero, La SereníssimaDivulgação/Monalisa Fagundes

Publicado 09/09/2022 11:00

Macaé - O 5º Anual Quebradores Hoodride – Encontro de Aircooled e Carros Antigos – que vai acontecer nos dias 17 e 18 de setembro, das 9h às 22h, no Parque de Exposições de Macaé, vai contar com uma ampla programação musical e terá ação de cunho social.

Além de atrair amantes do antigomobilismo para Macaé, o evento também tem o foco de ajudar aos que mais precisam. Pensando nisso, a direção do Clube, em parceria com o Programa de Saúde e Bem Estar Social (Pró Bem), coordenado pela primeira-dama de Macaé, Quelen Rezende, estará arrecadando da entrada do evento 1kg de alimento não perecível.

“A cidade precisa de iniciativas como a da Família de Quebradores, que além de proporcionar um evento lindo, também estarão praticando um gesto de solidariedade. Além disso, o encontro permitirá que os amantes do mundo aircooled tenham a oportunidade de conhecer o universo de belezas naturais chamado Macaé", disse a primeira-dama.

A programação musical já está sendo definida. Entre as atrações do Palco Principal confirmadas para o sábado (dia 17) estão: Banda KM 50; Fernando Kep; Banda Caravellas; e Banda Madame Escarlate. Nos intervalos, o show ficará por conta da cantora mineira Sumaia Fagundes, que irá se apresentar no Palco Kombi, da Carbono Zero, La Sereníssima.

Para o domingo (dia 18), estão confirmadas atrações como: a Banda Trichapado, tocando Forró Pé-de-Serra; Banda Mad Fuel; Banda BluCats, de Petrópolis; e Banda Violence Division. Os horários ainda estão sendo definidos. Ainda no domingo, o personal trainer Marcio Henriques estará apresentando um aulão de alongamento.

O 5º Anual Quebradores Hoodride recebe o apoio da Prefeitura Municipal de Macaé; do Macaé Convention & Visitors Bureau; e da MF Comunicação.

Os patrocinadores são: Carbono Zero; DMaia; 100% Auto Center; Ócio; Planning Assessoria Contábil; Arco Iris Tintas; Rastreon GPS; Coronel Pafo; Hidropartes; Mais Cerveja; Mario Telhas; Fox Treinamentos; Droga News; OLS Offshore Link Sat; DRZ Garage; PHD Facilities; Delimpo Materiais de Limpeza: Borogodó BBQ; Shock Auto Elétrica; Rede Moreira Cabral; Kombi Freedom; Fusca Vermelhinho; Fusca Malvadão; Fusca Zé Begin; SAME Serviços Médicos; Diversões Tia Cris; Pacific; Popisk; Diâmetro Serviços de Manutenção; Droga News; Solda Gases; Impala Hamburgueria; Kidelícia Food Truck; Deck Pit Stop; Churrascaria e Pizzaria Dariella; Guria Café e Brigaderia; Central de Aços; entre outros.