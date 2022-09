Bertozzi afirma que tomava remédios controlados a quatro anos por conta de uma crise epilética, e graças ao esporte nunca mais precisou ser medicado - Divulgação

Publicado 02/09/2022 11:00

Macaé - Muitos brasileiros vêm sofrendo com ansiedade, e é comprovado que as atividades físicas podem melhorar diversos sintomas e trazer benefícios para a saúde. O atleta Fernando Bertozzi, estudante de Turismo na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, conta que começou a praticar atletismo aos 10 anos de idade, sem nenhuma pretensão. Mas, ele não esperava que o esporte mudaria sua vida.



Bertozzi tem 27 anos e é atleta profissional de atletismo. Recentemente contou ao Balanço Geral da Record TV que tomava remédios controlados a quatro anos por conta de uma crise epilética, e graças ao esporte nunca mais precisou ser medicado.



Em apenas seis meses no esporte, Fernando Bertozzi recebeu alta das medicações, foi curado e nunca mais sofreu com isso. Passou a competir nos jogos estudantis de atletismo em todo estado do Rio de Janeiro. Mas, anos depois teve que parar de competir para se dedicar aos estudos.



Ansiedade e depressão:



Com início da pandemia de COVID-19, muitas pessoas sofreram com a ansiedade e foram diagnosticada com depressão. Bertozzi conta que sofreu sintomas fortes de angústia por conta da depressão que viveu em 2021, e encontrou sua salvação ao retornar a prática do esporte.

“Eu estava mais de cinco anos sem correr porque dizia que não tinha tempo. Mas é questão de organização e prioridades. Eu dizia que não tinha tempo porque não era minha prioridade, e agora é. (…) Mas uma vez, o esporte me salvou. Muda completamente nossa mente, muda tudo. Não sinto crise de ansiedade desde que voltei a praticar esportes.”



Crise de ansiedade ou crise do pânico é uma reação emocional de nervosismo e medo relacionado com momentos de estresse, traumas ou de medo extremo vivido. Em casos de sintomas, é necessário procurar um médico.



Superação:



A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências que a vida propõe ao seu modo de harmonizar suas ambições, ideias, desejos, capacidades e emoções. Estar bem consigo mesmo e com os outros é aceitar as exigências da vida e ter uma boa saúde mental. O esporte trouxe a Fernando Bertozzi um novo estilo de vida, saudável e controle de suas emoções.



É importante frisar o quanto a pratica de exercícios faz bem não só para o corpo, mas também para a mente. A cidade de Macaé possui diversos lugares onde a prática de atividades físicas podem ser iniciadas. Um exemplo, é a Orla dos Cavaleiros que possui 1.500 metros e é ideal para iniciantes nas corridas.