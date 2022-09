Lodi defende que é preciso garantir orçamento para a educação, bem como viabilizar ações como o pré-vestibular social - Divulgação/Rosana Rocha

Lodi defende que é preciso garantir orçamento para a educação, bem como viabilizar ações como o pré-vestibular socialDivulgação/Rosana Rocha

Publicado 01/09/2022 06:00

Macaé - O ex-reitor da Uerj, Ricardo Lodi, participou da aula magna do pré-vestibular social da Universidade Federal Fluminense (UFF), na cidade de Macaé, na manhã do último sábado, sobre os desafios da Universidade no século XXI.



O evento, organizado pelo Coletivo #Vem Vida, Educação e Movimento, reuniu mais de 180 estudantes e contou com a presença do professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj, Elias Jabbour e do vice-diretor do Instituto de Ciências Sociais da UFF, Giuliano Alves.



Ricardo Lodi defende que é preciso garantir orçamento para a educação, bem como viabilizar ações como o pré-vestibular social, que atuam diretamente junto às comunidades, possibilitando o acesso à universidade.