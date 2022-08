Várias são as instruções dirigidas a quem participar desta aventura na Mata Atlântica, situada a 27 quilômetros do Centro de Macaé, entre eles a utilização de bota ou tênis de trilha, bastão de caminhada ou similar, roupa leve e mochila pequena com lanche natural reforçado e água - Divulgação/Moisés Bruno

Publicado 30/08/2022 08:00

Macaé - Depois de realizar com grande sucesso o pedal ‘Acampa Bike Atalaia’, contando com 25 ciclistas, o portal do Parque Natural Municipal Atalaia se abrirá, no próximo sábado (03), às 8h, em saudação à chegada de um novo grupo de visitantes. Nesta programação se contempla trilha, banho de cachoeira e Yoga, com a professora e servidora municipal Ana Paula Dalcin. O destino serão as cachoeiras da Unidade de Conservação, uma travessia completa de 20 quilômetros. A saída está marcada para às 9h, com retorno às 17h. A administração do parque é da Secretaria de Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal.

Será uma caminhada com nível difícil de esforço que requer um bom preparo físico, e por esse fator não é recomendada para os iniciantes. Várias são as instruções dirigidas a quem participar desta aventura na Mata Atlântica, situada a 27 quilômetros do Centro de Macaé, entre eles a utilização de bota ou tênis de trilha, bastão de caminhada ou similar, roupa leve e mochila pequena com lanche natural reforçado e água. Também constam dos itens de proteção uma muda de roupa e de banho, além de saco de lixo para que nenhum resíduo seja descartado na mata.

Ainda visando a segurança dos participantes, se recomenda levar repelente de insetos, principalmente se for alérgico. Bebidas alcoólicas, cigarros, aparelhos musicais eletrônicos, amplificadores de som e instrumentos de média e alta intensidade estão na lista dos itens proibidos no interior da unidade de conservação. É vedada também a entrada de animais domésticos. Fora das programações especiais, como caminhadas nas trilhas, o parque permanece aberto ao público de quinta a sábado, das 9h às 16h.

Para este sábado, a inscrição só é necessária para a caminhada, já que as vagas de trilha são limitadas a 20 pessoas. A yoga é disponibilizada ao grupo e terá início uma hora antes, às 8h em ponto. Para se inscrever basta enviar um e-mail para agendamento.atalaia@gmail.com. Caso haja desistência, a comunicação para cancelamento da vaga deve ser feita via telefone, com antecedência mínima de 48 horas, no celular / WhatsApp (22) 99826-8277, ou enviando mensagem para o correio eletrônico do parque.